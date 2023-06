Αθλητικά

Marca - Μπενζεμά: άλλα γράφονται, άλλα ισχύουν

Τι δηλώνει στην εφημερίδα ο Γάλλος άσος, σχετικά με το ποδοσφαιρικό μέλλον του, μετά τις φήμες για μετακίνηση του στην Σαουδική Αραβία.

«Κάτοικος» Μαδρίτης και για τη σεζόν 2023/2024 θα παραμείνει ο Καρίμ Μπενζεμά, σύμφωνα με την Marca, η οποία επικαλείται δηλώσεις του Γάλλου στράικερ την ώρα που τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης τον έχουν «στείλει» στη Σαουδική Αραβία.

«Η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που λένε και γράφουν στο διαδίκτυο» τόνισε ο Μπενζεμά μετά από επίμονες ερωτήσεις που δέχτηκε για το μέλλον του, στο πλαίσιο της παρουσίας του γκαλά που βρέθηκε.

Η πραγματικότητα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της έγκυρης ισπανικής εφημερίδας είναι ότι ο Γάλλος διεθνής φορ ουδέποτε είχε αναφερθεί για το αν θ΄ αποχωρήσει ή, όχι από το Μπερναμπέου, καθώς η σκέψη του ήταν και παραμένει μία: να συνεχίσει και την επόμενη σεζόν στους «μερένγκες».

«Ο Μπενζεμά πρόκειται να μείνει. Πρόκειται να εκπληρώσει τον υπόλοιπο χρόνο του συμβολαίου που έχει συμφωνήσει με το σύλλογο, κάτι που και οι δύο πλευρές είχαν σκεφτεί εδώ και καιρό. Κι επιπλέον, έχουν υπογράψει. Ο δεσμός συνεχίζεται, δεν έχει σπάσει. Ο Καρίμ είναι ευγνώμων για το τεράστιο ενδιαφέρον που έδειξαν από τη Σαουδική Αραβία, εδώ και μήνες, αλλά ο παίκτης θέλει να φύγει από τη Μαδρίτη όταν τελειώσει το συμβόλαιό του» αναφέρει η Marca στο ρεπορτάζ της και συνεχίζει:

«Αισθάνεται επίσης ότι έχει ακόμα πολλές δυνάμεις, προκειμένου να κάνει μια εξαιρετική σεζόν, η οποία θα μπορούσε να είναι η τελευταία του, αν και όταν συμφώνησε με τον σύλλογο, δεν είχε κλείσει η προοπτική μίας επιπλέον χρονιάς ακόμη.

Είναι επίσης αλήθεια ότι ο Μπενζεμά δεν κλείνει την επιλογή να παίξει στην αραβική Λίγκα μέχρι το τέλος της σεζόν 2023-24. Η προσφορά παραμένει στο τραπέζι παρά το γεγονός ότι τελικά θα παραμείνει στο κλαμπ της Μαδρίτης.»

