Τουρκία: Ορκωμοσία Ερντογάν με έφιππους, 20 ηγέτες και τον Στόλτενμπεργκ

Τα τελευταία σενάρια για τους νέους υπουγούς. Με έφιππους θα πάει στην τουρκική Βουλή ο Ερντογάν. Ποιος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα.

Παρουσία 20 ηγετών και 45 Υπουργών Εξωτερικών θα γίνει, στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας, η τελετή ορκωμοσίας του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, το Σάββατο, ενώ οι διπλωματικές διεργασίες θα συνεχιστούν και μετά την τελετή της ορκωμοσίας.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, θα υπάρξει συμμετοχή σε επίπεδο Προέδρων ή Πρωθυπουργών, ηγετών μεταξύ άλλων από το Αζερμπαϊτζάν, την Σομαλία, την Αλγερία και τις βαλκανικές χώρες.

Ο Πρωθυπουργός του Κατάρ, Ελ Σάνι, αναμένεται να πάρει τη θέση του στη στοά που προορίζεται για τους ηγέτες στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση Τουρκίας.

Πολλές χώρες θα εκπροσωπηθούν από τους Υπουργούς Εξωτερικών τους. Μεταξύ αυτών, θα ειναι και η Ελλάδα. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΥΠΕΞ "O Υπουργός Εξωτερικών, Βασίλης Κασκαρέλης, θα μεταβεί αύριο, Σάββατο, 3 Ιουνίου 2023, στην Τουρκία (Άγκυρα), όπου, κατόπιν προσκλήσεως, θα εκπροσωπήσει την ελληνική κυβέρνηση στην τελετή ορκωμοσίας του Προέδρου της Τουρκίας, Recep Tayyip Erdogan. Ο Υπουργός Εξωτερικών θα παρακαθήσει, επίσης, στο δείπνο που θα παραθέσει ο Τούρκος Πρόεδρος στους εκπροσώπους των ξένων κυβερνήσεων".

Στην τελετή που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, ο Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν έχει προγραμματιστεί να μεταβεί στο Μπεσττέπε συνοδευόμενος από έφιππο σώμα, μετά την επίσκεψή του στο Ανιτκαμπίρ.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ θα αφιχθεί το Σάββατο στην Άγκυρα, για να παραστεί στην τελετή.

Όπως έγινε γνωστό, πρώτος προσκεκλημένος του Τούρκου Προέδρου θα είναι ο Μοχάμεντ μπιν Ζαιέντ, Εμίρης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Μετά τη διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο Ερντογάν, ο Εμίρης των ΗΑΕ θα παρακολουθήσει τον τελικό του Champions League που θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη.

Το νέο υπουργικό συμβούλιο

Απόχε, στις 22:00 αναμένεται να ανακοινώσει ο Ερντογάν το Υπουργικό Συμβούλιο.

Όπως μεταδίδει η Άννα Ανδρέου, πηγές από την Άγκυρα αναφέρουν ότι για την θέση του ΥΠΕΞ ενδιαφέρονται εκτός των Ιμπραχίμ Καλίν και Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο Φαχρετίν Αλτούν. Οι ίδιες πηγές λένε πως αν αναλάβει ο Ιμπραχίμ Καλίν θα σημαίνει πιο ήπια εξωτερική πολιτική. Ωστόσο στο ΑΚΡ φοβούνται πως αν αναλάβει ο Καλίν τότε ενόψει των δημοτικών εκλογών ο Ταγίπ Ερντογάν δεν θα μπορεί να παίζει το αντιαμερικανικό χαρτί του και αυτό θα στοιχίσει στο κόμμα. Το κυβερνών κόμμα ΑΚΡ πιέζει για Τσαβούσογλου.

Οι ίδιες πηγές λένε ότι ο Χουλουσί Ακάρ παραμένει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Ο γαμπρός του Ταγίπ Ερντογάν, ο Σελτσούκ Μπαϊρακτάρ ο οποίος είναι παντρεμένος με την Σουμεγιέ και είναι ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας drones της Τουρκίας, δεν υπουργοποιείται για να μην φθαρεί. Ο Ταγίπ Ερντογάν τον προστατεύει για να είναι αγνός στην πολιτική όταν θα έρθει η ώρα να αναλάβει τη διαδοχή, καθώς θεωρείται ο βέβαιος διάδοχος του στην πολιτική.

