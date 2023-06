Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου”: πατέρας Αντώνιος και πρεσβυτέρα ελέγχονται για κακουργήματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ιερωμένος και η πρεσβυτέρα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις ως ύποπτοι για συγκεκριμένες πράξεις σε βαθμό κακουργήματος.

Για τρία κακουργήματα ελέγχονται ο ιδρυτής και μέχρι πρότινος επικεφαλής της ΜΚΟ Κιβωτός του Κόσμου πατέρας Αντώνιος και η σύζυγος του, σχετικά με τη διαχείριση των οικονομικών των δομών του οργανισμού.

Ο ιερωμένος και η πρεσβυτέρα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις ως ύποπτοι για συγκεκριμένες πράξεις σε βαθμό κακουργήματος, μετά από σχετική εντολή του εισαγγελέα που εδώ και μήνες ερευνά τα οικονομικά πεπραγμένα των δύο ελεγχόμενων στην Κιβωτό του Κόσμου.

Σύμφωνα με την παραγγελία του εισαγγελικού λειτουργού προς την Οικονομική Αστυνομία, το ζευγάρι των άλλοτε κορυφαίων στη διοίκηση της Κιβωτού, καλείται να δώσει ανωμοτί κατάθεση για τις κατηγορίες της απιστίας σε βάρος του Οργανισμού, υπεξαίρεσης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες το υπό έρευνα αδίκημα της απιστίας αφορά ποσό 190 χιλιάδων ευρώ που φαίνεται να δαπανήθηκε από το ζευγάρι για την αγορά ακινήτου στην Πωγωνιανή Ηπείρου, τις επισκευές που έγιναν σε αυτό και την πληρωμή του φόρου μεταβίβασης. Το ακίνητο φαίνεται να είχε αγοραστεί με μετρητά στην αντικειμενική του αξία.

Η υπεξαίρεση για την οποία καλούνται να δώσουν εξηγήσεις ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα, αφορά ποσό δεκάδων χιλιάδων ευρώ που βρέθηκαν στο σπίτι που κατοικούσαν το ζευγάρι. Στο εν λόγω διαμέρισμα, που ανήκε στην Κιβωτό, αλλά και σε θυρίδες των δύο ελεγχόμενων, εντοπίστηκαν χρήματα, κοσμήματα και χρυσές λίρες, συνολικής αξίας 467 χιλιάδων ευρώ. Ο εισαγγελέας ελέγχει αν τα υπό έρευνα ποσά και ο τρόπος διάθεσής τους, οδηγούν και στη διάπραξη του αδικήματος της νομιμοποίησης παράνομων χρημάτων.

Μετά τη λήψη των εξηγήσεων του ιδρυτή και της πρεσβυτέρας, η οποία ήταν πρόεδρος της ΜΚΟ, οι καταθέσεις τους θα επιστρέψουν στον εισαγγελέα προκειμένου να αποφασίσει αν για την υπόθεση προκύπτουν στοιχεία ώστε να οδηγηθεί σε κύρια ποινική διερεύνηση ή αν θα πρέπει να κλείσει με αρχειοθέτηση .

Ο πατέρας Αντώνιος είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος οι οποίες απαγγέλθηκαν σε βάρος του μετά από έρευνα της Εισαγγελίας Ανηλίκων καταγγελιών για σεξουαλική και σωματική κακοποίηση παιδιών φιλοξενούμενων σε δομές της ΜΚΟ.

Ειδήσεις σήμερα:

Πανελλαδικές: Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος “έγραψε” για την βία κατά των γυναικών

Βέροια: Κοριτσάκι πέθανε στον ύπνο του - Το βρήκαν νεκρό οι γονείς του

“Το Πρωινό” - Συνέντευξη Μητσοτάκη: τα παρασκήνια και το ξέσπασμα του Γιώργου Λιάγκα (βίντεο)