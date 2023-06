Κόσμος

Σιδηροδρομικό δυστύχημα - Ινδία: Εκατοντάδες οι νεκροί (εικόνες)

Δραματικός είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της χειρότερης τραγωδίας με τρένα στην χώρα εδώ και δεκαετίες. Πως συνέβη το κακό, που βύθισε στο πένθος την χώρα.

Τουλάχιστον 288 είναι οι νεκροί και περισσότεροι από 850 οι τραυματίες από τη σύγκρουση δύο επιβατικών αμαξοστοιχιών χθες Παρασκευή στο κρατίδιο Οντίσα της ανατολικής Ινδίας, σύμφωνα τον επικεφαλής της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας Σουντάνσου Σαράνγκι.

Η επιχείρηση των συνεργείων διάσωσης στον τόπο της τραγωδίας βρίσκεται σε εξέλιξη και εκφράζονται φόβοι ότι ο τελικός απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερος.

Εικόνες από τον τόπο της τραγωδίας αποτυπώνουν τις αγωνιώδεις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων να εντοπίσουν επιζώντες ανάμεσα στις στραπατσαρισμένες λαμαρίνες. Ένας από τους επιζήσαντες αφηγήθηκε σε δημοσιογράφους πως κοιμόταν την ώρα της σύγκρουσης. Όταν άνοιξε τα μάτια του, συνειδητοποίησε πως είχε καταπλακωθεί από συνεπιβάτες του. Κατάφερε να συρθεί έξω από το βαγόνι, έχοντας τραυματιστεί στον θώρακα, στον λαιμό και στα χέρια.

Περισσότερα από 200 ασθενοφόρα κινητοποιήθηκαν για τη διακομιδή των τραυματιών σε νοσοκομεία.

Το Κορομαντέλ Εξπρές, που εκτελούσε το δρομολόγιο από την Καλκούτα στο Τσενάι, συγκρούστηκε με μια άλλη επιβατική αμαξοστοιχία, το Χόουραχ Σουπερφάστ Εξπρές, κοντά στο Μπαλασόρ, σύμφωνα με στελέχη των σιδηροδρόμων. Το δεύτερο τρένο εκτροχιάστηκε και τα βαγόνια του μπλέχτηκαν με τα συντρίμμια του πρώτου, σύμφωνα με τη σιδηροδρομική εταιρεία South Eastern Railway.

Συγκλονισμένος ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter «οι σκέψεις μου είναι κοντά στις οικογένειες που πενθούν. Είθε οι τραυματίες να αναρρώσουν γρήγορα».

Ο υπουργός Σιδηροδρόμων Ασουίνι Βέισναου μετέβη στον τόπο της τραγωδίας για να ενημερωθεί σχετικά με την επιχείρηση των σωστικών συνεργείων.

Το χειρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην ιστορία της Ινδίας σημειώθηκε στις 6 Ιουνίου 1981 όταν εκτροχιάστηκε επιβατική αμαξοστοιχία στο κρατίδιο Μπιχάρ και επτά βαγόνια έπεσαν από γέφυρα στα νερά ποταμού, με αποτέλεσμα περισσότεροι από 800 άνθρωποι να βρουν τον θάνατο.

