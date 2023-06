Τεχνολογία - Επιστήμη

Νόσος Χ - Παγώνη: υπάρχει “συναγερμός” για μια ανύπαρκτη επιδημία

Τι είπε η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ για τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Τι ανέφερε για τα κρούσματα κορονοϊού που χρήζουν νοσηλείας, με αφορμή την νόσηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1 ήταν το Σάββατο η Ματίνα Παγώνη, Πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών – Πειραιώς.

Με αφορμή την ανακοίνωση του Κυριάκου Μητσοτάκη πως νοσεί με κορονοϊό και λόγω αυτού ακυρώνει και το ταξίδι με τον γιό του στο Άγιο Όρος, η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ είπε πως «Ο κορονοϊός είναι εδώ, αλλά δεν δηλώνονται πλέον τα περιστατικά γιατί ο κόσμος τα περνάει στο σπίτι του και δεν πάει καν στον γιατρό».

«Έχουμε περιστατικά στο νοσοκομείο, αλλά δεν είναι τα πράγματα όπως τις προηγούμενες χρονιές, έχουμε κάνει και τα εμβόλια και συνεχίζουμε», συμπλήρωσε η κ. Παγώνη.

Ερωτηθείσα σχετικά με τις ανησυχίες για την «Νόσο Χ» και την επερχόμενη, κατά πολλούς, πανδημία, είπε ότι «δεν πρέπει να πανικοβάλει κανένας γιατί δεν υπάρχει αυτή η πανδημία».

Προσέθεσε πως πρόκειται για «Οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στο πρόσφατο παγκόσμιο συνέδριο, οδηγίες προς όλες τις χώρες για να είναι εξοπλισμένο το σύστημα Υγείας με προσωπικό και μηχανήματα».

«Είναι ένα καμπανάκι προειδοποίησης, ώστε σε περίπτωση “Νόσου Χ”, δηλαδή πανδημίας, να είναι όλοι έτοιμοι, όλες οι χώρες», κατέληξε η κ. Παγώνη.





