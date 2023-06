Πολιτική

Εκλογές: Κακλαμάνης, Αυγέρη, Κανέλλη για τους φόρους και την απλή αναλογική (βίντεο)

Οι τρεις υποψήφιοι βουλευτές διασταύρωσαν τα ξίφη τους για την φορολογική πολιτική και τα προγράμματα των κομμάτων τους, καθώς και την κοστολόγηση τους,

Τα κομματικά επιτελεία «ανεβάζουν στροφές» ενόψει της 25ης Ιουνίου, ενώ οι πολιτικοί αρχηγοί, πλην του Κυριάκου Μητσοτάκη που νοσεί με κορονοϊό, συνεχίζουν τις περιοδείες, τις επαφές και τις ομιλίες ανά την Ελλάδα, με στόχο να πείσουν τους ψηφοφόρους για την ανάγκη να μεταβούν ξανά στις κάλπες, καθώς υπάρχει ο φόβος για «χαλαρή ψήφο» και διεύρυνση της αποχής σε σχέση με τις κάλπες του Μαΐου.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι βουλευτές έχουν ριχτεί στην μάχη για την αύξηση των ποσοστών των κομμάτων τους, μέσω συγκεντρώσεων, συναντήσεων, αλλά και τηλεοπτικών εμφανίσεων.

Στο επίκεντρο της πολιτικής διαμάχης έχει βρεθεί και πάλι τα τελευταία 24ώρα μια σειρά από καταγγελίες για fake news και αντιφατικές δηλώσεις στελεχών κομμάτων σχετικά με τα οικονομικά τους προγράμματα, την κοστολόγηση τους, αλλά και οι προβλέψεις σε αυτά αναφορικά με τις αυξήσεις φόρων για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα.

Ενδιαφέρουσα ήταν η πολιτική κόντρα που είχαν το Σάββατο, στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1, οι:

Νικήτας Κακλαμάνης, υποψήφιος βουλευτής Α' Αθηνών με την Νέα Δημοκρατία,

υποψήφιος βουλευτής Α' Αθηνών με την Νέα Δημοκρατία, Δώρα Αυγέρη, υποψήφια βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης με τον ΣΥΡΙΖΑ και

υποψήφια βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης με τον ΣΥΡΙΖΑ και Λιάνα Κανέλλη, υποψήφια βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών με το ΚΚΕ.

