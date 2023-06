Αθλητικά

Ρεάλ - Μπενζεμά: Αποχώρηση... βόμβα από την “βασίλισσα” - Η επίσημη ανακοίνωση

Ο Καρίμ Μπενζεμά φεύγει μετά από 14 χρόνια από την Ρεάλ. Το "χρυσό" συμβόλαιο από την Σαουηδική Αραβία.

Πλέον, είναι επίσημο: ο Καρίμ Μπενζεμά θα φύγει από τη Ρεάλ Μαδρίτης για να ενταχθεί στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που μιλούσαν για «βόμβα», πριν από μερικές ημέρες.

Η Σαουδική Αραβία πρόσφερε ένα σταθερό «χρυσό» συμβόλαιο στον Γάλλο στράικερ, που θα μπορούσε να τον δελεάσει να φύγει από την ισπανική πρωτεύουσα. Η αρχική σκέψη του KB9 έγινε τάση προϊόντος του χρόνου, αν και η πρόταση των 200 εκ. ευρώ το χρόνο, για διετές συμβόλαιο, δεν άφηνε χώρο για άλλη επιλογή.

Μετά από λίγες ώρες ζυγίσματος των θετικών και των αρνητικών, ο 35χρονος επιθετικός πήρε την απόφασή του: δέχτηκε την πρόταση, παρά τις προσπάθειες που έγιναν για να «μαζευτεί» η πληροφορία και ζήτησε την αποχώρησή του από τη «Βασίλισσα», που δεν μπορούσε πια να το κρατά κρυφό.

Κατά συνέπεια, οι «Μπλάνκος» προέβησαν σήμερα (4/6) στην επίσημη κοινοποίηση. «Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο αρχηγός μας, Καρίμ Μπενζεμά, συμφώνησαν να τερματίσουν τη λαμπρή και αξέχαστη περίοδο του ως παίκτης του συλλόγου μας. Η Ρεάλ Μαδρίτης θέλει να δείξει την ευγνωμοσύνη της και όλη της τη στοργή σε κάποιον που είναι ήδη ένας από τους μεγαλύτερους θρύλους μας», ανέφερε η ανακοίνωση.

«Η καριέρα του Καρίμ Μπενζεμά στη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν παράδειγμα συμπεριφοράς και επαγγελματισμού και εκπροσώπησε τις αξίες του συλλόγου μας. Ο Καρίμ Μπενζεμά κέρδισε το δικαίωμα να αποφασίσει για το μέλλον του», υπογραμμίζεται στη συνέχεια στο επίσημο δελτίο Τύπου που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα των «Μερένχες».

Αυτό είναι λοιπόν το τέλος μιας ιστορίας 14 ετών. Ο Μπενζεμά έφτασε στην ισπανική πρωτεύουσα το 2009 από την Λιόν έναντι 35 εκατομμυρίων ευρώ και με την πάροδο του καιρού έγινε ένας από τους καλύτερους παίκτες στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης και του αθλήματος.

Ταλαιπωρημένος αρχικά από τον ανταγωνισμό, κατάφερε ύστερα να επιβληθεί οριστικά και να γίνει ένας από τους αρχηγούς του συλλόγου, μαζί με τους Κριστιάνο Ρονάλντο, Σέρχιο Ράμος και ύστερα με Μαρσέλο, Λούκα Μόντριτς, Τόνι Κρόος, έως ότου γίνει ο πρώτος αρχηγός.

Νικητής 5 Champions League, ρεκόρ για Γάλλο παίκτη, κατάκτησε τη Χρυσή Μπάλα τον περασμένο Οκτώβριο. Λογικό λοιπόν ότι ο σύλλογος της Μαδρίτης ανακοίνωσε τη διοργάνωση αφιερώματος για τον θρύλο της την ερχόμενη Τρίτη, 6 Ιουνίου, στη Real Madrid City, με την παρουσία του προέδρου Φλορεντίνο Πέρεθ.

Λίγο φθαρμένος από την εγγενή πίεση της Ρεάλ και το πέρασμα του χρόνου, ο Μπενζεμά φεύγει για να ενταχθεί στην Αλ Ιτιχάντ και να ενισχύσει το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, όπου ήδη αγωνίζεται ο πρώην συμπαίκτης του, Κριστιάνο Ρονάλντο, ποδοσφαιριστής της Αλ Νασρ από τον Δεκέμβριο του 2022.

Στους δύο θρύλους της Ρεάλ Μαδρίτης είναι αρκετά πιθανό να προστεθεί και ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος έλαβε προσφορά 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για δύο χρόνια προκειμένου να ενταχθεί στην Αλ Χιλάλ.

Σε κάθε περίπτωση, όχι απλώς αρκετό αλλά ασύλληπτο ποσό για μια νέα αρχή στη Σαουδική Αραβία, η οποία δίνει «γη και ύδωρ», αλλά και πολύ... πετρέλαιο όπως φαίνεται, προκειμένου να στρέψει πάνω της το παγκόσμιο ενδιαφέρον και να το χρησιμοποιήσει ως πλεονέκτημα για να διοργανώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030.

