Formula 1: ο Φερστάπεν νικητής και στην Βαρκελώνη

Συνεχίζει την "επέλασή" του στα Grand Prix ο Ολλανδός πιλότος.

Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ο νικητής του σημερινού γκραν πρι της Φόρμουλα Ενα που διεξήχθη στη Βαρκελώνη, φτάνοντας τις πέντε επιτυχίες στην τρέχουσα σεζόν.

Ο Ολλανδός δις παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull, ο οποίος εκκίνησε από την «pole position», ήταν από την αρχή εντυπωσιακός και δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Βρατανό πιλότο της Mercedes, Λιούις Χάμιλτον, και στην τρίτη τον συμπατριώτη και «ομόσταυλο» του στη γερμανική ομάδα, Τζορτζ Ράσελ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η 40ή νίκη του Φερστάπεν με τη Red Bull, ο οποίος παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας των οδηγών και είναι το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση και του φετινού τίτλου.

