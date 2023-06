Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η Αφροδίτη στον Λέοντα και οι προβλέψεις της Δευτέρας (βίντεο)

Αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, από την Λίτσα Πατέρα.

"Θα σας πω πολύ ωραία πράγματα και θα σας πείσω" ανέφερε η Λίτσα Πατέρα, την Δευτέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Η αστρολόγος σημείωσε: "Η Αφροδίτη- η θεά του έρωτα και των χρημάτων- περνάει στο Λιοντάρι και θα παλλινδρομεί μέχρι τον Οκτώβριο που αυτό σημαίνει ότι θα θέλουμε να χαρούμε, να διασκεδάσουμε, να δούμε φίλους και να ερωτευτούμε".

Όπως είπε ο "Δίας θα παραμείνει για έναν χρόνο στον Ταύρο και κάτι καλό μπορεί να συμβεί".

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

