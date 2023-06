Κόσμος

Ρόμπερτ Χάνσεν: Νεκρός στο κελί του ο κατάσκοπος του FBI

Ο Ρόμπερτ Χάνσεν ήταν «ο κατάσκοπος που έκανε τη μεγαλύτερη ζημιά στην ιστορία του FBI», σύμφωνα με τον ιστότοπο της ομοσπονδιακής αστυνομίας.

Ο διπλός πράκτορας Ρόμπερτ Χάνσεν, στην καρδιά μιας από τις πιο καταστροφικές για τις ΗΠΑ υποθέσεις κατασκοπείας, πέθανε χθες Δευτέρα στα 79 του χρόνια στη φυλακή όπου κρατείτο από το 2002, ανακοίνωσε η αμερικανική υπηρεσία φυλακών.

Αξιωματικός της αντικατασκοπίας στην ομοσπονδιακή αστυνομία, άρχισε να δουλεύει επ’ αμοιβή για τους Σοβιετικούς την περίοδο του ψυχρού πολέμου και παρέδωσε στη Μόσχα μερικά από τα πιο καλά φυλαγμένα μυστικά των Αμερικανών τα χρόνια του 1980 και του 1990, έναντι 1,4 εκατ. δολαρίων και διαμαντιών.

Βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του χθες το πρωί στο κελί της φυλακής υψίστης ασφαλείας της Φλόρενς, στην πολιτεία Κολοράντο, όπου εξέτιε ισόβια. Οι προσπάθειες του προσωπικού να τον επαναφέρει ήταν μάταιες, σύμφωνα με την υπηρεσία φυλακών.

Ο Ρόμπερτ Χάνσεν, άλλοτε αστυνομικός στο Σικάγο, στρατολογήθηκε στο FBI το 1976. Μερικά χρόνια αργότερα, εντάχθηκε στην αντικατασκοπία στη Νέα Υόρκη, με αρμοδιότητες τον εντοπισμό ρώσων κατασκόπων στο αμερικανικό έδαφος και τη στρατολόγηση σοβιετικών διπλωματών στα Ηνωμένα Έθνη.

Εκμεταλλευόμενος αυτή τη θέση-κλειδί, προσέφερε τη βοήθειά του στις υπηρεσίες πληροφοριών της ΕΣΣΔ, με απόλυτη διακριτικότητα, χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο «Ραμόν Γκαρσία», δίχως οι χειριστές του να γνωρίζουν την ταυτότητά του.

Από τις θέσεις του στη Νέα Υόρκη, κατόπιν στην Ουάσιγκτον, παρέδωσε αρχικά στους Σοβιετικούς και κατόπιν στους Ρώσους έγγραφα έκτασης κάπου 6.000 σελίδων, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών σχεδίων, πληροφοριών για αντικατασκοπευτικό λογισμικό και ονομάτων διπλών πρακτόρων που εργάζονταν για τις ΗΠΑ.

Μολονότι το FBI είχε επίγνωση του γεγονότος πως είχε τυφλοπόντικα –στο ιδιόλεκτο των υπηρεσιών πληροφοριών– στις τάξεις του, ο Ρόμπερτ Χάνσεν παρέμεινε για χρόνια υπεράνω πάσης υποψίας. Παντρεμένος, πατέρας έξι παιδιών, ζούσε χωρίς να προσελκύει την προσοχή, διατηρώντας πάντα στενές σχέσεις με την καθολική ελίτ της πρωτεύουσας.

Όμως τον κατέδωσε το 2000 Ρώσος που αυτομόλησε. Αφού τέθηκε υπό παρακολούθηση, εντέλει συνελήφθη το 2001, ενώ ετοιμαζόταν να αφήσει απόρρητα έγγραφα προοριζόμενα για ρώσους πράκτορες σε πάρκο στη Βιρτζίνια.

Απέφυγε την ποινή του θανάτου δεχόμενος να συνεργαστεί με τους ερευνητές. Αφού παραδέχθηκε ότι έδρασε με κίνητρο το κέρδος, ανακρίθηκε για κάπου 200 ώρες. Το 2002, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς καμιά πιθανότητα αποφυλάκισης.

