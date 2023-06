Πολιτική

Εκλογές - Ανδρουλάκης: Μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά

Μείωση του ΦΠΑ όσο διαρκεί η κρίση, για ανακούφιση από την ακρίβεια προτίνει για τα βασικά αγαθά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που επιτείθεται στη ΝΔ.

«Εμείς ως σοσιαλδημοκράτες και ως ΠΑΣΟΚ επιμένουμε ότι οι μεγάλοι στόχοι είναι τρεις: Πρώτον, μία ανθεκτική παραγωγική βάση. Ανθεκτική ανάπτυξη, που να αντέχει στους παγκόσμιους κλυδωνισμούς είτε είναι πανδημίες είτε ενεργειακές κρίσεις, κάτι που δεν έχει η Ελλάδα. Δεύτερον, δίκαιη φορολόγηση. Και τρίτον, ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος. Μπορώ να τα πάρω ένα-ένα με επίσημα στοιχεία και να σας αποδείξω ότι η Νέα Δημοκρατία είτε έχει αποτύχει είτε έχει κάνει τα ελάχιστα» τόνισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Εμείς ως σοσιαλδημοκράτες και ως ΠΑΣΟΚ επιμένουμε ότι οι μεγάλοι στόχοι είναι τρεις: Πρώτον, μία ανθεκτική παραγωγική βάση. Ανθεκτική ανάπτυξη, που να αντέχει στους παγκόσμιους κλυδωνισμούς είτε είναι πανδημίες είτε ενεργειακές κρίσεις, κάτι που δεν έχει η Ελλάδα. Δεύτερον, δίκαιη φορολόγηση. Και τρίτον, ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος. Μπορώ να τα πάρω ένα-ένα με επίσημα στοιχεία και να σας αποδείξω ότι η Νέα Δημοκρατία είτε έχει αποτύχει είτε έχει κάνει τα ελάχιστα» τόνισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

πέρ της διατήρησης των υψηλών έμμεσων φόρων. «Το δεξί χέρι του Πρωθυπουργού, ο κ. Σκέρτσος, κόντρα σε κάθε οικονομική θεωρία, είπε ότι η μείωση του ΦΠΑ βολεύει τους ολιγάρχες και τους πλούσιους. Δεν υπάρχει οικονομολόγος παγκοσμίως, που θα σας τα πει αυτά. Αν μου πείτε ποια οικονομική θεωρία το λέει αυτό, τότε πραγματικά σηκώνω τα χέρια ψηλά. Για να καταλάβετε το μέγεθος της κοροϊδίας, της φαυλότητας και της περιφρόνησης της νοημοσύνης μας, το 2019 αυτό που εγώ υποστηρίζω σήμερα και η Νέα Δημοκρατία το καταγγέλλει, το είχε εντάξει στο πρόγραμμά της. Έλεγε: "Μειώνουμε τον ΦΠΑ με καθιέρωση δύο βασικών συντελεστών 11% και 22% από 13% και 24%". Προτείνουμε μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά για να προστατεύσουμε τη μεσαία τάξη και τους πιο αδύναμους Έλληνες, τους οποίους η ακρίβεια οδηγεί σε απελπισία» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης εξηγώντας ότι η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά προτείνεται από το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση. Ο κ. Ανδρουλάκης αποδόμησε τους ισχυρισμούς του Εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας υ

«Ο κ. Σκέρτσος και ο κ. Μητσοτάκης δηλώνουν ότι μείωσαν τους φόρους και ο ελληνικός λαός κέρδισε 7 δισεκ. ευρώ την τετραετία. Το ΠΑΣΟΚ απαντά: "Πράγματι συνέβη αυτό, αλλά στα δύο χρόνια πήρατε από τον ελληνικό λαό 5 δισ. παραπάνω ΦΠΑ από τον προϋπολογιζόμενο". Εμείς επισημαίνουμε ότι, όσο υπάρχει ενεργειακή κρίση, αν έχετε βγάλει 5 δισ., πρέπει να γυρίσουμε πίσω ένα ποσοστό από την υπεραπόδοση σε σχέση με τον προϋπολογιζόμενο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και να βρούμε τον συντελεστή ώστε να αποκλιμακωθεί προς τα κάτω. Αυτό είναι ένα μέτρο για όσο υπάρχει η ενεργειακή κρίση και για όσο αυξάνονται οι τιμές. Το ίδιο θα ισχύει στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, σημειώνοντας ότι τα μέτρα που προτείνουμε για να πέσει το κόστος παραγωγής, δεν είναι μόνιμα. Είναι για όσο διαρκεί η κρίση. Τώρα, εάν η οικονομική κατάσταση της χώρας είναι καλύτερη, μπορούμε να συζητήσουμε μελλοντικά την οριζόντια μείωση του ΦΠΑ. Είμαστε υπέρ της οριζόντιας μείωσης των έμμεσων φόρων, διότι θεωρούμε ότι είναι στρεβλό μοντέλο για την ελληνική οικονομία τα 2/3 των φόρων που εισπράττει το κράτος να είναι έμμεσοι φόροι και το 1/3 άμεσοι φόροι. Και, μάλιστα, το φοβερό είναι ότι οι περισσότεροι άμεσοι φόροι εισπράττονται από μισθωτούς και συνταξιούχους» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης.

«Οι νίκες κερδίζονται, δεν χαρίζονται. Και ιδιαίτερα σε ένα κόμμα, που μάχεται με ισχυρά συμφέροντα. Καταλαβαίνω ότι σε κάποιον ολιγάρχη ή πολύ πλούσιο, που σήμερα μεταβιβάζει στο παιδί του αφορολόγητη τη βίλα των εκατομμυρίων ευρώ, δεν αρέσει να έρχεται ένα κόμμα να του λέει: “όχι, κύριε, θα έχουν αφορολόγητο μέχρι 800.000 οι μεσαίοι και οι φτωχότεροι, αλλά εσύ δεν μπορείς γιατί είναι κοινωνικά άδικο”. Μπορεί να μην του αρέσει. Εγώ, όμως, θα λέω τα πράγματα με το όνομά τους» υπογράμμισε.

Σχετικά με τη συζήτηση που άνοιξε για τη φορολογία των μεγαλομερισματούχων, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε: «Μας ψέγουν για τα μερίσματα. Ορίστε ο χάρτης της Ευρώπης για τα μερίσματα. Τώρα υπάρχει οριζόντιος φόρος 5%. Που υπάρχει flat φόρος 5%; Μόνο στη Λιθουανία. Πού ταιριάζουμε με τη Λιθουανία; Στο ότι έχουμε το χειρότερο σύστημα υγείας, με αποτέλεσμα ο λαός να πληρώνει τεράστια ποσά από την τσέπη για υγεία και παιδεία. Τι λέμε; Κλιμακωτά. Μέχρι 50.000 το ίδιο που είναι και σήμερα, που είναι και η μεγάλη πλειοψηφία. Δεν μιλώ για τα κέρδη των επιχειρήσεων, αυτά είναι σταθερά 22%. Εμείς, αν μπορεί να μειωθεί, είμαστε υπέρ στο να μειωθεί. Εμείς μιλάμε μόνο για το μέρισμα. Τι λέμε; Μέχρι 50.000, 5%. Από 50-100.000, 10%. Δηλαδή να καταλάβει ο τηλεθεατής γιατί γίνεται φασαρία και μας ψέγουν τα μίντια που στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία: Ένας που παίρνει 70.000 ευρώ ατομικό μέρισμα, θα πληρώσει 1.000 ευρώ παραπάνω με βάση όσα προτείνουμε. Ένας που παίρνει 120.000 ευρώ μέρισμα, θα πληρώσει 4.000 ευρώ. Αφορά ελάχιστους, είναι τρεις-τέσσερις χιλιάδες».

«Δεν υπερασπίζομαι τα συμφέροντα 2-3.000 οικογενειών στην Ελλάδα, όπως κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Αλλά θέλω ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα για να λύσουμε το δημογραφικό, να φτιάξουμε δίκαιη κι ανθεκτική ανάπτυξη» πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Πού είναι οι μεγάλοι οικονομολόγοι, που τα χρόνια του μνημονίου προειδοποιούσαν: “Όχι παραπάνω δημόσιο χρέος”, να πουν ότι σήμερα έχουμε 50 δισεκ. παραπάνω χρέος. Πού είναι οι μεγάλοι τραπεζίτες, που έβγαιναν κι έλεγαν ότι “το εμπορικό έλλειμμα κατέστρεψε την Ελλάδα” σήμερα που έχουμε το μεγαλύτερο εμπορικό έλλειμμα μετά το 2010 και δεν βγαίνουν να ψελλίσουν κουβέντα; Αφού, λοιπόν, δεν τα λένε, θα τα επισημαίνουμε εμείς. *Υπόσχονται ότι θα αυξήσουν τους μισθούς 25%. Το έχουν κάνει και κεντρική διαφήμιση. Στο μεσοπρόθεσμο όμως, που κατέθεσαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η αύξηση είναι συνολικά 13%. Δηλαδή λένε προεκλογικά στον λαό ότι τα επόμενα 4 χρόνια θα σου αυξήσουμε τον μέσο μισθό κατά 25% και στο σχέδιο που έχουν καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αθροιστικά είναι 13%» ανέφερε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχετικά με τα δημοσιονομικά στοιχεία.

«Διαβάζω από χθες ένα κοινό non paper σε όλα τα σάιτ της Ελλάδας. Μα δεν μπορούν να κάνουν ρεπορτάζ για να δουν τον ρυθμό ανάπτυξης της Ισπανίας και αναπαράγουν ένα non paper του Μαξίμου; Προσπαθούν να μας πείσουν ότι κακώς μειώθηκε ο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά στην Ισπανία; Κι εκεί όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαψεύδει την προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας καταδεικνύοντας ότι η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά στην Ισπανία βοήθησε τους φτωχότερους Ισπανούς. Ας τελειώσει αυτή η ακραία προπαγάνδα η οποία δεν βοηθά να γίνεται ένας σοβαρός δημόσιος διάλογος» κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ερωτηθείς για την πιθανότητα αδυναμίας επίτευξης αυτοδυναμίας από τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε: «Ο φόβος της πρώτης Κυριακής ήταν ότι θα τα βρούμε τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Βαρουφάκη. Το ΠΑΣΟΚ, που κράτησε την Ελλάδα στο ευρώ, θα τα έβρισκε με τον Βαρουφάκη; Αυτά έπαιζαν στον μιντιακό ολοκληρωτισμό της Νέας Δημοκρατίας, ότι το κόμμα που κράτησε την Ελλάδα στο ευρώ θα τα έβρισκε με τον Βαρουφάκη! Λέγε-λέγε, λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης πέτυχε, ό,τι πέτυχε. Τώρα καλλιεργούν δεύτερο φόβο; Πιο πιθανό είναι με τα αποτελέσματα της πρώτης Κυριακής να μπορεί να κάνει συνταγματική αναθεώρηση χωρίς να δώσει λογαριασμό σε κανέναν».