Οικονομία - Μητσοτάκης: Νόμπελ λαϊκισμού στον ΣΥΡΙΖΑ και ασυναρτησίας στο ΠΑΣΟΚ

Διμέτωπη επίθεση εξαπέλυσε ο Πρόεδρος της ΝΔ, σε τηλεοπτική συνέντευξη του. Τι είπε για την Τουρκία και τον Ερντογάν, ενόψει της Συνόδου του ΝΑΤΟ.

«Είναι περιφρόνηση για τα υπόλοιπα κόμματα να συζητάμε για ντιμπειτ μεταξύ των δύο πρώτων. Το εκλογικό αποτέλεσμα το ακύρωσε. Θα κάνουμε με τη συμμετοχή όλων. Το πείραμα του προηγούμενου ντιμπέϊτ ήταν επιτυχημένο», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ο πρόεδρος της ΝΔ σχετικά με τα ελληνοτουρκικά απάντησε τα εξής: «Σήμερα η Τουρκία έχει μια ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση, ενώ η Ελλάδα υπηρεσιακή. Αν είχαν γίνει οι εκλογές με ενισχυμένη αναλογική θα είχαμε και εμείς ισχυρή κυβέρνηση. Πράγματι υπήρχε τους τελευταίους μήνες βελτίωση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το συγκρατώ ως θετικό. Θα ήθελα μια συνάντηση με τον κ. Ερντογάν για να επαναπροσδιορίσουμε τον οδικό χάρτη στον οποίο θα κινηθούμε τους επόμενους μήνες. Αν είμαι πρωθυπουργός στη σύνοδο του ΝΑΤΟ θα την επιδιώξω. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η επαναπροσέγγιση Ελλάδος και Τουρκίας περνάει από συνολική θεώρηση της σχέσης της Τουρκίας με τη Δύση. Εμείς έχουμε ακολουθήσει συνεκτική εξωτερική πολιτική. Επιμείναμε ταυτόχρονα στην ανάγκη δίκαιης μεταναστευτικής πολιτικής. Η Ελλάδα αναγνωρίζει μόνο μία διαφορά για την οποία θα μπορούσε να πάει στη Χάγη, την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Η Ελλάδα δεν συζητά ζητήματα στρατικοποίησης των νησιών ή κυριαρχίας. Θα πρέπει η Τουρκία να επανέλθει στην πολιτική των προηγούμενων ετών. Μόνο τα τελευταία χρόνια άρχισε να προσθέτει η Τουρκία ζητήματα που κανένας Έλληνας πρωθυπουργός δεν θα ήταν διατεθειμένος να συζητήσει».

Σε ότι αφορά τους εξοπλισμούς ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Η Ελλάδα έχει υποχρέωση να ενισχύει τις ένοπλες δυνάμεις της γιατί έχουμε δίπλα μας μεγαλύτερο και γεωπολιτικά απρόβλεπτο γείτονα. Πετύχαμε να αλλάξουμε την ισορροπία σε ότι αφορά την ισχύ των ενόπλων δυνάμεων. Στον αέρα τα πράγματα έχουν αλλάξει τελείως σε σχέση με πριν από 4 χρόνια. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία αποκλείεται να αποκτήσει f35 και εμείς έχουμε έγκριση να τα αποκτήσουμε. Η Τουρκία προσπαθεί να αναβαθμίσει τα f16 και εμείς έχουμε Rafale».

Σχετικά με όσα είπε για παρέμβαση του τουρκικού προξενείου υπέρ υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ στην Ροδόπη και την Ξάνθη είπε ότι είναι θέμα του κ.Τσίπρα αν θέλει να τους κρατήσει στα ψηφοδέλτιά του. «Το ζήτημα δεν είναι αν η Ροδόπη είναι ροζ ή γαλάζια, αλλά είναι μείζον ζήτημα να γνωρίζουμε ότι το τουρκικό προξενείο στηρίζει τους υποψηφίους, να το ξέρει ο κ. Τσίπρας και να τους κρατά. Μιλάμε για κοινό μυστικό».

Νόμπελ οικονομικού λαϊκισμού ο ΣΥΡΙΖΑ και οικονομικής ασυναρτησίας το ΠΑΣΟΚ

«Δεν θεωρώ ότι πίσω από την κινητικότητα στον Έβρο κρύβεται τουρκικός δάκτυλος», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνησή του συνέτριψε το εμπόριο ανθρώπων στον Έβρο. Ο πρόεδρος της ΝΔ τόνισε ότι αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί και δεν πρόκειται να κάνει πίσω. «Αποδείξαμε ότι μπορούμε να φυλάξουμε τα σύνορά μας, να εξετάζουμε αιτήσεις ασύλου πολύ γρηγορότερα, να έχουμε σύγχρονες δομές υποδοχής και εμείς λύσαμε το δράμα των ασυνόδευτων ανηλίκων», υπογράμμισε.

Για την οικονομία ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι δεν μπορεί η αντιπολίτευση να ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση του αύξησε τους φόρους. Για το θέμα του ΦΠΑ είπε ότι το 2019 είχε πει ότι θα ήθελε να φτάσουμε σε επίπεδο μόνιμων μειώσεων και να είναι η τελευταία μείωση. «Μειώσαμε τον ΦΠΑ στον καφέ, σε υπηρεσίες, οι τιμές δεν έπεσαν. Το ίδιο συνέβη σε άλλες χώρες που το δοκίμασαν. Θα μας κόστιζε 1,5 δις το χρόνο. Αυτοί που το εισηγούνται πρέπει να πουν που θα βρουν αυτά τα χρήματα. Μόνιμο χαρακτήρα μπορεί να έχουν οι αυξήσεις των μισθών. Εγώ δεν είμαι δογματικός, είμαι πολιτικός που μου αρέσει να βλέπω τα δεδομένα και να αξιολογώ την καλύτερη δυνατή επιλογή. Την εξετάσαμε και καταλήξαμε ότι θα ήταν μια τρύπα στον νερό ως προς τις τιμές και θα μείωνε τα έσοδα», συνέχισε.

Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση φορολόγησε τα δύο μεγάλα διυλιστήρια για να χρηματοδοτήσει το market pass. «Δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν θα υπάρξει έξτρα φορολογία. Είμαστε το μόνο κόμμα που δεν μιλάει για νέους φόρους. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αγαπούν τους φόρους. Εμείς είπαμε ότι θα τους μειώσουμε και τους μειώσαμε. Όσο αυξάνεται το ΑΕΠ αυξάνονται τα έσοδα. Μία εταιρεία έχει κέρδη 100 ευρώ και πλήρωνε 29 ευρώ φόρο. Αν σήμερα έχει 200 ευρώ κέρδος θα πληρώσει σήμερα 44 φόρο. Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής είναι διαρκής προτεραιότητα. Αυτή τη στιγμή για επενδύσεις στην υγεία έχουμε δύο σημαντικά εργαλεία, το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ. Αυτοί που λένε για επαναδιαπραγμάτευση του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν παντελή ασχετοσύνη. Ελάχιστες αλλαγές μπορούν να γίνουν. Όταν με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης θα ξαναφτιάξουμε 156 κέντρα υγείας, θα αποκτήσουμε 36.000 διαδραστικούς πίνακες και θα χρηματοδοτηθεί το «Εξοικονομώ», αυτοί είναι οι μεγάλοι; Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα την επόμενη τετραετία», συμπλήρωσε.

Για τα περί επαναδιαπραγμάτευσης του Ταμείου Ανάκαμψης είπε ότι «τα έχουμε ξανακούσει αυτά» και σημείωσε πως υπάρχουν ορόσημα και βαριά γραφειοκρατία, καθώς τα λεφτά αυτά είναι ευρωπαϊκά. «Θα πω κάτι ακόμα για την αντιπολίτευση. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ έπαιρνε ένα νόμπελ θα ήταν το νόμπελ του οικονομικού λαϊκισμού. Αν το ΠΑΣΟΚ έπαιρνε ένα νόμπελ θα ήταν της οικονομικής ασυναρτησίας», συμπλήρωσε.

«Κι εγώ θα μπορούσα να πω ότι ο κ. Ανδρουλάκης είναι Τσίπρας με γραβάτα», πρόσθεσε.

Ισχυρή αυτοδυναμία και σταθερή κυβέρνηση για τις μεγάλες αλλαγές

«Για μένα η ασφαλής, όχι η οριακή αυτοδυναμία, είναι προυπόθεση για να προχωρήσουμε τις μεγάλες αλλαγές. Γι'αυτό ζητάμε ισχυρή αυτοδυναμία και σταθερή κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ και σήμερα λέει ότι ‘και 149 βουλευτές να έχετε δεν θα συμπράξω'. Ένα τέτοιο σενάριο θα μας οδηγούσε νομοτελειακά σε εκλογές τον Αύγουστο. Θα μας οδηγούσε αυτός που κλείνει την πόρτα κάθετα. Το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει αυτή τη στιγμή να είναι στην αντιπολίτευση. Αλλά πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε την εντολή που πήραμε στις 21 Μαίου. Αν δεν θέλουμε να μπλέξουμε σε περιπέτειες πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση», δήλωσε στην ΕΡΤ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος έκανε λόγο για καπρίτσιο του κ. Τσίπρα με την απλή αναλογική.

«Δεν πιστεύω ότι πολίτης που μας εμπιστεύτηκε να αλλάξει την επιλογή του. Ενδεχομένως να κερδίσουμε και κάποιους διστακτικούς. Επτακομματική βουλή σημαίνει ότι ο πήχης ανεβαίνει. Η αυτοδυναμία δεν είναι δεδομένη», συμπλήρωσε.

Για την κοστολόγηση των προγραμμάτων ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Την πρόταση αυτή την έκανα στο ντιμπέιτ. Εμείς δώσαμε στην δημοσιότητα την αναλυτική κοστολόγηση του προγράμματός μας γραμμή γραμμή. Οι αλλοι δεν έχουν κάνει τίποτα. Τα δικά μας μέτρα έχουν ενταχθεί στο μεσοπρόθεσμο και έχουν κοστολογηθεί. Επαναλαμβάνουμε το πρόγραμμά μας, αλλά δεν νομίζω να δείτε ουσιαστική ανταπόκριση ούτε από τον ΣΥΡΙΖΑ, ούτε από το ΠΑΣΟΚ».

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η ΝΔ δεν είναι τυχαίο ότι πέτυχε ποσοστά που ούτε καν μπορούσε να φανταστεί σε λαϊκές γειτονιές. «Είδαν ότι τους στηρίξαμε στην πανδημία. Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν ότι το κράτος τις κράτησε ζωντανές και είδαν ότι η ανάπτυξη δεν είναι αφηρημένη έννοια. Αυτό που θέλουν είναι σταθερότητα. Το αποτέλεσμα εμένα δεν με αιφνιδίασε», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για τα στελέχη της ΝΔ που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ και αν σκοπεύει να αξιοποιήσει αν εκλεγεί πρωθυπουργός πρόσωπα από άλλους χώρους, υπενθύμισε τη δέσμευσή του για διεύρυνση της παράταξης. «Για εμένα αυτό που έχει προτεραιότητα είναι να αξιοποιήσω τους κατάλληλους ανθρώπους στις κατάλληλες θέσεις. Αυτή η προσπάθεια αναζήτησης των καλύτερων είναι διαρκής», σημείωσε.

Ερωτηθείς αν σκοπεύει να εξαντλήσει τη δεύτερη τετραετία ή να πάει σε ευρωπαϊκό αξίωμα απάντησε: «Θεωρώ απολύτως αυτονόητο ότι η υποχρέωση και η ευθύνη μου είναι απέναντι στους πολίτες. Εκλέγομαι για τετραετία. Πρόθεσή μου είναι προφανώς να εξαντλήσω και την επόμενη τετραετία. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε, έχουμε ξεκάθαρο σχέδιο και σίγουρα θα έχουμε αποτελέσματα πολύ γρήγορα».

Σε άλλη ερώτηση για την συνταγματική αναθεώρηση δήλωσε τα εξής: «Υπάρχουν παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν σε πολλά σημεία. Αυτή η συζήτηση δεν θα ξεκινήσει πριν το 2025. Δεν θα ήταν εφικτό, ούτε είναι στις προθέσεις μας να αλλάξουμε το Σύνταγμα μόνοι μας».

Για την πρώτη του προτεραιότητα αν εκλεγεί ξανά πρωθυπουργός είπε ότι το πρώτο νομοσχέδιο θα αφορά τον εκσυγχρονισμό του επιτελικού κράτους και το δεύτερο θα αφορά νομοσχέδιο του υπουργείου οικονομικών που θα έχει σχέση με τα φορολογικά και τις φορολογικές δεσμεύσεις.

Σε σχόλιο του ΚΚΕ, αναφέρεται ότι «Η συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη ήταν μια ομολογία για το τι περιμένει τον ελληνικό λαό στις 26 Ιούνη:

Τα ανελαστικά προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης με την παραδοχή ότι αποτελεί μνημόνιο, τα κονδύλια του οποίου προορίζονται για μεγάλες επιχειρήσεις κι αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις.

Τα ματωμένα πλεονάσματα και οι όροι του προγράμματος σταθερότητας.

Οι δεσμεύσεις προς το ΝΑΤΟ που, πέρα από τους μεγάλους κινδύνους, κοστίζουν στον ελληνικό λαό δισεκατομμύρια ευρώ σε εξοπλισμούς.

Ένας οδικός χάρτης στις ελληνοτουρκικές διάφορες υπό ΝΑΤΟΐκή ομπρέλα.

Αυτά θα επιχειρήσει να υλοποιήσει μια επόμενη κυβέρνηση της ΝΔ, σε αυτά θα συμφωνούν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ως μια βολική και συναινετική «αντιπολίτευση». Μπορούμε να τους χαλάσουμε τα σχέδια με πιο δυνατό ΚΚΕ και μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση στον αντίποδα του κοινού προγράμματος κεφαλαίου, ΕΕ και των κομμάτων που κινούνται στις παραπάνω ράγες».





