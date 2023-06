Κοινωνία

Πανελλαδικές - ΕΠΑΛ: Εξετάσεις σε μαθήματα ειδικότητας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με τους υποψηφίους που είναι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ συνεχίζονται οι Πανελλήνιες Εξετάσεις

-

Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται από σήμερα, Τετάρτη, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Πιο συγκεκριμένα, θα εξεταστούν σήμερα στα μαθήματα:

Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.

Επόμενη ημέρα εξετάσεων για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ είναι η Παρασκευή 9 Ιουνίου.

Την Τρίτη, οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων εξετάστηκαν σε τρία μαθήματα προσανατολισμού.

Αίσθηση προκαλεί η αποκάλυψη για κύκλωμα που έναντι χιλιάδων ευρώ, χορηγούσε πλαστές βεβαιώσεις αθλητικών επιδόσεων σε υποψηφίους, ώστε να έχουν καλύτερη μοριοδότηση στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: συννεφιές, μπόρες και βοριάδες την Τετάρτη

Κολωνός: φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας (εικόνες)

Πλατεία Βάθη: νεκρός σε άγρια συμπλοκή (εικόνες)