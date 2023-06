Life

“The 2Night Show”: Η Μορφούλα Ιακωβίδου για τον τραγούδι και τον αδερφό της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καλεσμένη στο «The 2Night Show» της Τρίτης ήταν η Μορφούλα Ιακωβίδου που μίλησε για το τραγούδι και τις σχέσεις με τον αδερφό της, Πέτρο.

-

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτουγλου ήταν η Μορφούλα Ιακωβίδου στο «The 2Night Show» της Τρίτης.

Η τραγουδίστρια μίλησε για την αδυναμία της στον αδερφό της, Πέτρο, για τα παιδικά τους χρόνια και την οικογένειά της και την ενασχόλησή της με το τραγούδι.

«Με τον Πέτρο έχουμε σχεδόν δύο χρόνια διαφορά, είμαστε αγαπημένοι. Κάναμε πάντα παρέα και δεν έχουμε τσακωθεί ποτέ ακόμα και αν είχαμε κοινό δωμάτιο. Έχει πολύ καλή ψυχή, θα βρει λύσεις. Αν μαλώναμε – που ήταν σπάνιο – έφταιγα πάντα εγώ. Ήμουν λίγο τσαούσα», είπε για τον αδερφό της.

Για τη μουσική στο σπίτι και την οικογένειά τους, είπε πως «από μικρή ήθελα να γίνω τραγουδίστρια. Στο σπίτι υπήρχε η μουσική και ο Πέτρος ξεκίνησε νωρίτερα επειδή ήταν μεγαλύτερος. Ακολουθούσα αλλά ήταν το όνειρο. Οι γονείς μου είχαν περισσότερη εμπιστοσύνη σε εμένα επειδή ήμουν τσαούσα και δεν καταλάβαινα τίποτα. Οπότε δεν φοβόντουσαν αν θα μπλέξω.

Ο μπαμπάς μας ερχόταν πάντα μαζί μας στα μαγαζιά και έβλεπε. Και ερχόταν και η μαμά μαζί. Είναι πολύ υποστηρικτικοί, δεν μας είπαν ποτέ το τι θα κάνουμε αλλά να κάνουμε ό,τι μας κάνει ευτυχισμένους. Όταν έπαιρναν δώρο στον Πέτρο ήθελα να παίρνουν και σε εμένα. Δεν ήταν τόσο έντονο όσο ακούγεται. Πλέον μου παίρνουν δώρα από μόνοι τους για να μην γκρινιάζω».

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυκά Νερά - Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Απόσυρση της έφεσης– “Τέλος” οι Πανελλήνιες

Έβρος - ΜΚΟ: 330 μετανάστες έκαναν “απόβαση” σε νησίδα του ποταμού

Νέα Μάκρη: Πέθανε 19χρονη έγκυος - Περίμενε ασθενοφόρο επί ώρες