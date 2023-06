Οικονομία

Κακοκαιρία - ΕΛΓΑ: προσλήψεις και πρωτοβουλίες για αποζημιώσεις

Δράσεις για την αντιμετώπιση των ζημιών από την κακοκαιρία αναλαμβάνουν Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ΕΛΓΑ.

Σειρά δράσεων για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκάλεσαν στις καλλιέργειες οι συνεχόμενες βροχοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις των προηγούμενων ημερών αποφάσισαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Τσακίρης και ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λυκουρέντζος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ τα συνεργεία του ΕΛΓΑ θα καταγράψουν το σύνολο των ζημιών οι οποίες έχουν προκληθεί στις δενδροκαλλιέργειες και στις ετήσιες καλλιέργειες είτε οι ζημίες εντάσσονται σε όσα προβλέπει ο Κανονισμός Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του Οργανισμού είτε αντιμετωπίζονται με άλλα χρηματοδοτικά Προγράμματα, μέσω των Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ) ή της Κρατικής Αρωγής.

Τα συνεργεία του ΕΛ.Γ.Α. βρίσκονται ήδη στις πληγείσες περιοχές, για να επισημάνουν την έκταση των ζημιών και να οριοθετήσουν τις περιοχές και τις καλλιέργειες, οι οποίες επλήγησαν, ενώ οι παραγωγοί, κατόπιν της έκδοσης αναγγελιών ζημιών από τους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α., θα υποβάλλουν δηλώσεις ζημίας και αμέσως μετά θα ξεκινήσει το εκτιμητικό έργο.

Τέλος, αποφασίστηκε, ο Ασφαλιστικός Οργανισμός να προσλαμβάνει καθημερινά συμβασιούχους Γεωπόνους - εκτιμητές, για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των Υποκαταστημάτων και τις αμέσως επόμενες ημέρες θα προκηρύξει κατεπειγόντως, με το άρθρο 36 του ν.4765, νέες θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων ούτως ώστε να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν η διαδικασία του εκτιμητικού έργου και η σύνταξη των πορισμάτων.

