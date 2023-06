Κοινωνία

Χριστίνα Σούζη: σοβαρό τροχαίο για τη μετεωρολόγο (βίντεο)

Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη, στο Μαρούσι.

Της Δέσποινας Μανδρανή

Η γνωστή μετεωρολογος Χριστίνα Σούζη βρισκόταν με το αυτοκίνητό της στην παραδρομο της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του Παραδείσου Αμαρουσίου, όταν ενεπλάκει σε τροχαίο ατύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται να έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της με αποτελεσμα αυτο να εκτραπει και να αναποδογυρίσει στο οδόστρωμα.

Εκτός απο το αυτοκίνητο της Χριστίνα Σούζη, ακόμα ένα όχημα έχει υποστεί ζημιές. Η μετεωρολόγος εγκλωβίστηκε μέσα στο Ι.Χ και την βοήθησε να βγει ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, Βασίλης Κωνσταντίνου, ο οποίος τυχαία βρισκόταν στο αυτοκίνητο του σε εκείνο το σημείο.

Η Χριστίνα Σούζη μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό για τις πρώτες βοήθειες.

