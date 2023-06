Κοινωνία

Πανελλαδικές – ΓΕΛ: Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική στο μενού της Πέμπτης

Σε τρία μαθήματα εξετάζονται σήμερα, οι απόφοιτοι των Γενικών Λυκείων, στην τρίτη ημέρα των Πανελλήνιων Εξετάσεων για αυτούς.

Τρίτη ημέρα Πανελλαδικών Εξετάσεων σήμερα, Πέμπτη, για τους υποψήφιους των ΓΕΛ, οι οποίοι εξετάζονται πλέον σε μαθήματα Προσανατολισμού.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι εξετάζονται:

στα Λατινικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών),

στην Χημεία (Ομάδες Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και

στην Πληροφορική (Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).