Κοινωνία

Πανελλαδικές - ΕΠΑΛ: Τα θέματα στα μαθήματα ειδικότητας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι υποψήφιοι εξετάστηκαν σε Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Ναυτικό Δίκαιο-Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία-Εφαρμογές και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.

-

Συνεχίστηκαν και σήμερα Παρασκευή οι εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ στις Πανελλαδικές 2023, καθώς εξετάστηκαν σε Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Ναυτικό Δίκαιο-Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία-Εφαρμογές και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.

Δείτε τα θέματα:

Τα θέματα του μαθήματος "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ" θα ανακοινωθούν μετά τις 10:30

Το πρόγραμμα για τα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑΛ

Σάββατο 10/6/2023: Υγιεινή, Προγραμματισμός Υπολογιστών, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ), Στοιχεία Μηχανών

Τρίτη 13/6/2023: Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ, Ναυτικές Μηχανές

Πέμπτη 15/6/2023: Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ ΙΙ), Ψηφιακά Συστήματα

Παρασκευή 16/6/2023: Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών, Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων.