“Ανακυκλώνω - Αλλάζω συσκευή”: Ένταξη 44660 νοικοκυριών - Πώς θα ενημερωθούν οι δικαιούχοι

Δεκάδες χιλιάδες νέοι δικαιούχοι στο Πρόγραμμα «Ανακυκλώνω - Αλλάζω Συσκευή». Πώς θα ενημερωθούν.

Την ένταξη επιπλέον 44.660 νοικοκυριών στο πρόγραμμα «Ανακυκλώνω - Αλλάζω Συσκευή», τα οποία προέρχονται από την υπάρχουσα λίστα επιλαχόντων ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με τη σημερινή ένταξη των νέων νοικοκυριών, δίνεται η δυνατότητα συνολικά σε 585.650 δικαιούχους να αντικαταστήσουν τις παλιές ενεργοβόρες ηλεκτρικές συσκευές τους (κλιματιστικά, ψυγεία ή καταψύκτες), με νέες ενεργειακά αποδοτικότερες, αριθμός που αντιπροσωπεύει το 67% όσων έχουν κάνει αίτηση στο πρόγραμμα.

Οι νέοι δικαιούχοι θα ενημερωθούν για την ένταξη τους με την αποστολή προσωπικού μηνύματος στα κινητά τους τηλέφωνα.

