Κόσμος

Κολομβία: Βρέθηκαν μετά από 40 μέρες τα αγνοούμενα παιδιά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απίστευτες εικόνες από τη διάσωση των παιδιών, η οποία χαρακτηρίζεται ως "θαύμα".

-

Τέσσερα παιδιά, δεκατριών ετών, εννέα ετών, τεσσάρων ετών κι ενός έτους, που περιπλανιούνταν στην πυκνή ζούγκλα του Αμαζονίου στη νότια Κολομβία αφότου συνετρίβη το μικρό αεροσκάφος με το οποίο ταξίδευαν την 1η Μαΐου, βρέθηκαν ζωντανά, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή (τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) ο κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο.

«Χαρά για όλη τη χώρα! Τα τέσσερα παιδιά που χάθηκαν πριν από 40 ημέρες στην κολομβιανή ζούγκλα βρέθηκαν ζωντανά», ανέφερε ο κ. Πέτρο μέσω Twitter, συνοδεύοντας την ανάρτηση με φωτογραφία της τοποθεσίας όπου τα βρήκαν στρατιωτικοί, πυροσβέστες, εργαζόμενοι της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας και ιθαγενείς, που συμμετείχαν στην επιχείρηση για να διασωθούν τα τέσσερα αδέλφια με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων και εναέριων μέσων.

«Ναι, βρήκαν τα παιδιά, χρειάζομαι μια πτήση ή ένα ελικόπτερο να πάω να τα βρω επειγόντως», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο παππούς των παιδιών, ο Φιδένσιο Βαλένσια.

Μέλη της φυλής αυτοχθόνων Ουιτότο, εξοικειωμένα με τη ζωή στη ζούγκλα, τα τέσσερα παιδιά περιπλανιούνταν στην πυκνή βλάστηση από την ημέρα που το Cessna 206 στο οποίο επέβαιναν μαζί με τη μητέρα τους, τον πιλότο κι έναν συγγενή συνετρίβη. Οι τρεις ενήλικοι επιβαίνοντες στο αεροσκάφος βρέθηκαν νεκροί από τον στρατό στον τόπο της συντριβής.

Την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, που βαφτίστηκε «Ελπίδα», δυσχέραιναν η περιπλοκότητα του εδάφους, η πυκνή βλάστηση και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, είχαν εξηγήσει προ ημερών αξιωματικοί του στρατού.

Το Τσέσνα με τους επτά επιβαίνοντες πήγαινε από την Αρακουάρα, στην επαρχία Αμασόνας, στη Σαν Χοσέ ντελ Γουαβιάρε, στην επαρχία Γουαβιάρε, όταν εξέπεμψε σήμα κινδύνου λόγω μηχανικής βλάβης τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Μαΐου, προτού χαθεί από τα ραντάρ.

Ο κολομβιανός στρατός δημοσιοποίησε μέσω Twitter περισσότερες φωτογραφίες από το σημείο όπου βρέθηκαν τα αδέλφια.

#GeneralGiraldo: "La union de esfuerzos hizo posible esta alegria para Colombia"



Gloria a los soldados de las @FuerzasMilCol, a las comunidades indigenas e instituciones que hicieron parte de la #OperacionEsperanza" pic.twitter.com/LO3BPldLgD — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) June 10, 2023

Ο πρόεδρος Πέτρο είχε αρχικά ανακοινώσει μέσω Twitter πως τα παιδιά βρέθηκαν τη 17η Μαΐου, αλλά κατόπιν διέγραψε την ανάρτηση, εξηγώντας πως η πληροφορία δεν επιβεβαιώθηκε και ζητώντας συγγνώμη.

«Ήταν μαζί, είναι αδύναμα, θα τα εξετάσουν γιατροί. Τα βρήκαν, αυτό με κάνει πολύ ευτυχή», είπε ο πρόεδρος Πέτρο, υπογραμμίζοντας πως τα έβγαλαν πέρα μόνα τους μέσα στη ζούγκλα.

Τα σωστικά συνεργεία είχαν βρει μισοφαγωμένα φρούτα, αυτοσχέδια καταφύγια και διάφορα είδη, ανάμεσά τους το μπιμπερό του μικρότερου παιδιού, κατά τη διάρκεια της κοπιώδους έρευνας.

Ειδήσεις σήμερα:

Diamond League: Ο Τεντόγλου πρώτος στο άλμα εις μήκος

Fitch: Επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στο ΒΒ+

Άστατος καιρός το Σάββατο με ήλιο, μπόρες και βοριάδες