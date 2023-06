Οικονομία

Κως: Συναγερμός για χρωματισμένα χαρτονομίσματα

Που εντοπίστηκαν τα χαρτονομίσματα και γιατί εικάζεται ότι προέρχονται από ληστεία.

Μια εξαιρετικά περίεργη υπόθεση με χαρτονομίσματα που εικάζεται ότι προέρχονται από ληστεία απασχολεί τις αστυνομικές αρχές της Κω.

Πιο συγκεκριμένα, την 9η Ιουνίου 2023 καταγγέλθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Κω από έναν υπάλληλο της Alpha Bank ότι σε κατάστημα βρέθηκε χαρτονόμισμα αξίας πενήντα (50) ευρώ, το οποίο κατατέθηκε την 24η Μαΐου 2023 από άγνωστο καταθέτη και εντοπίστηκε κατά την καταμέτρηση χρημάτων από το ATM χωρίς να φέρει ενδείξεις πλαστότητας αλλά πιθανόν να είναι προϊόν ληστείας διότι φέρει μπλε χρωματισμούς και θεωρείται ότι είναι προϊόν κλοπής από αμπούλα ασφαλείας εταιρείας χρηματαποστολής που έχει σπάσει.

Ένα όμοιο χαρτονόμισμα ίδιας αξίας, όπως προέκυψε, κατατέθηκε και την 6η Ιουνίου 2023 από άγνωστο καταθέτη στο ίδιο ΑΤΜ.

