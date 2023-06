Κοινωνία

Διαρρήκτες με... πατίνι άρπαξαν 50000 ευρώ απο σπίτι!

Πως τα αδέλφια, ένας άνδρας και μια γυναίκα, "τρύπωσαν" στο σπίτι και πως τους "ξετρύπωσαν" μετά απο ημέρες οι αστυνομικοί.

Διάρρηξη με μεγάλη λεία πέτυχαν δύο αδέρφια -ένας άνδρας και μία γυναίκα- στην Ημαθία, καταφέρνοντας μαεστρικά να αποσπάσουν το ποσό των 50.000 από κατοικία και να το σκάσουν με... πατίνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του grtimes.gr, η μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας οδήγησε στην εξιχνίαση διάρρηξης, που έγινε τον προηγούμενο μήνα από οικία στην Ημαθία.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών το μεγάλο «ντου» είχε γίνει το πρωί της 24ης Μαΐου σε περιοχή της Ημαθίας, όταν τα δύο αδέρφια έβαλαν στο στόχαστρο το συγκεκριμένα σπίτι. Τότε ήταν που ο άνδρας το διέρρηξε και ειχε βάλει την αδερφή του «υπεύθυνη» τσιλιαδόρο, η οποία επιτηρούσε σε εξωτερικό χώρο.

Εκείνος βρήκε τρόπο να μπει μέσα στο σπίτι και να αφαιρέσε το ιλιγγιώδες χρηματικό ποσό των 50.000 ευρώ!

Για την υπόθεση, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος των δύο ημεδαπών για το αδίκημα της διακεκριμένης κλοπής.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ενδύματα, καθώς και το... ηλεκτρικό πατίνι που χρησιμοποίησαν για να διαφύγουν έγκαιρα από το σημείο.

Η δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.

