“Unabomber”: Πέθανε ο Τεντ Κατσίνσκι

Ο άνθρωπος που έγινε γνωστός ως “Unabomber” έφυγε από τη ζωή. Οι επιθέσεις που τον έκαναν γνωστό.

Ο Τεντ Κατσίνσκι, ο «Unabomber», οι επιθέσεις του οποίου με παγιδευμένα δέματα σημάδεψαν την Αμερική κατά την περίοδο 1978-1995, βρέθηκε νεκρός στο κελί του στα 81 του χρόνια, μετέδωσαν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα ανακοίνωση της Ομοσπονδιακή Υπηρεσίας των Φυλακών.

Από το 1978 και επί 18 χρόνια, ο πτυχιούχος του Χάρβαρντ μαθηματικός έστειλε 16 βόμβες, κρυμμένες σε ταχυδρομημένα δέματα, σε πρόσωπα και επιχειρήσεις, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους και τραυματίζοντας 23. Επειτα από έρευνες πολλών ετών, συνελήφθη το 1996 και καταδικάσθηκε σε ισόβια κάθειρξη το 1998.

Σύμφωνα με τους New York Times, βρέθηκε αναίσθητος νωρίς το πρωί του Σαββάτου στο κελί του και η αιτία του θανάτου του δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.

Ο Τεντ Κατσίνσκι βρισκόταν στην φυλακή υψίστης ασφαλείας της Φλόρενς του Κολοράντο -που έχει φιλοξενήσει διάσημους φυλακισμένους όπως ο βαρώνος των ναρκωτικών Ελ Τσάπο- μέχρι το 2021, οπότε και μεταφέρθηκε σε ιατρική φυλακή στην Βόρεια Καρολίνα.

Λαμπρός μαθηματικός που εξελίχθηκε σε ερημίτη, ο Θίοντορ Κατσίνσκι ξεκίνησε σταυροφορία κατά της προόδου και της τεχνολογίας, κατασκευάζοντας τις βόμβες του σε μία καλύβα χωρίς νερό και ηλεκτρικό στα βουνά της Μοντάνα.

Οι πρώτοι του στόχοι ήταν πανεπιστημιακοί και αεροπορικές εταιρείες, από όπου και προέκυψε το προσωνύμιο «Unabomber» (University and Airline Bomber).

Το 1995, αφού υποσχέθηκε ότι θα σταματήσει να στέλνει ταχυδρομικά βόμβες, εξασφάλισε την δημοσίευση στους New York Times και την Washington Post ενός μεγάλου μανιφέστου στο οποίο εξέφραζε το μίσος του για την τεχνολογία και τον σύγχρονο κόσμο.

Διαβάζοντάς το, ένας κάτοικος της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ, ο Ντέιβιντ Κατσίνσκι, ανακάλυψε ομοιότητες με παλιά κείμενα του αδελφού του Θίοντορ, που είχε αποκοπεί από χρόνια από την οικογένειά του. Ειδοποίησε το FBI και ακολούθησε, τον Απρίλιο 1996, η σύλληψή του.

Η διάγνωση παρανοϊκής σχιζοφρένειας δεν εμπόδισε την δίκη του και την καταδίκη του, το 1998, σε ισόβια κάθειρξη, αφού ομολόγησε την ενοχή του.

