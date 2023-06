Αθλητικά

Πεπ Γκουαρντιόλα: 2ος και... καλύτερος, “κυνηγάει” τον Φέργκιουσον (εικόνες)

Τι δείχνει η "γλώσσα' των αριθμών και ο απολογισμός των τροπάιων που έχει κατακτήσει ο Πεπ Γκυοαρντιόλα, μετά και την κατάκτηση του Champions League.

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα ήταν ήδη ένας από τους καλύτερους προπονητές στην ιστορία του ποδοσφαίρου, για λόγους ποιότητας (παιχνίδι), ποσότητας (τίτλοι) αλλά και -ίσως- κυρίως όσον αφορά τη συνεισφορά του στο παιχνίδι.

Χθες στη Κωνσταντινούπολη, με αυτό το Champions League, το πρώτο στην ιστορία της Μάντσεστερ Σίτι, ο Καταλανός προπονητής ανέβηκε ένα σκαλοπάτι στο βάθρο των προπονητών με τους περισσότερους τίτλους στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Έφτασε τους 35 τίτλους στην καριέρα του ως προπονητής, ξεπερνώντας τους 34 του Μιρτσέα Λουτσέσκου, αν και ορισμένοι αναλυτές είναι αλήθεια ότι προσμετρούν στον Ρουμάνο και τη Serie B που κατέκτησε με την Μπρέσια (1991-92), όπως επισημαίνει σχετικά η ισπανική εφημερίδα Marca που δεν την υπολογίζει, τίτλος με τον οποίο φτάνει επίσης στον αριθμό 35.

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα έχει πλέον μπροστά του σε τίτλους μόνο τον Σκωτσέζο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, του οποίου τα 49 τρόπαια στην εποχή του ως προπονητής (Αμπερντίν και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) φαίνονται ανυπέρβλητα. Ωστόσο, η ηλικία του των 52 ετών (γεννημένος στις 18 Ιανουαρίου 1971, στην πόλη Σαντπεδόρ) επιτρέπει στον Καταλανό τεχνικό να... ονειρεύεται το ρεκόρ του διάσημου Σκωτσέζου προπονητή.

«Προφανώς, υπάρχουν εκείνοι που μπορούν να πουν ότι η ποιότητα των τίτλων (για παράδειγμα, τα τέσσερα Champions League του Κάρλο Αντσελότι) δεν έχει μικρότερη αξία από την ποσότητά τους (ο Λουτσέσκου, για παράδειγμα δεν κατέκτησε το κορυφαίο τρόπαιο)» αναφέρει χαρακτηριστικά η ισπανική εφημερίδα.

Ο Γκουαρντιόλα «έπιασε» ως προπονητής τους τρεις τίτλους Κύπελλου Πρωταθλητριών/Champions League του Μπομπ Πέισλι (Λίβερπουλ/1977, 1978 και 1981) και του Ζινεντίν Ζιντάν (Ρεάλ Μαδρίτης/2016, 2017 και 2018) και είναι πίσω μόνο από τον Κάρλο Αντσελότι (Μίλαν 2003, 2007 και Ρεάλ Μαδρίτης 2014, 2022).

Άλλο ένα ρεκόρ, στο οποίο φτάνει ο Γκουαρντόλα είναι ότι είναι ο έκτος προπονητής που κατέκτησε το Champions League με δύο διαφορετικές ομάδες, μετά τους Ερνστ Χάπελ (Φέγενορντ-Αμβούργο), Ότμαρ Χίτσφελντ (Μπορούσια Ντόρτμουντ-Μπάγερν Μονάχου), Ζοσέ Μουρίνιο (Πόρτο-Ίντερ), Γιουπ Χάινκες (Ρεάλ Μαδρίτης-Μπάγερν Μονάχου), Κάρλο Αντσελότι (Μίλαν-Ρεάλ Μαδρίτης).

Το Champions League ήταν ένα τουρνουά που είχε... αντισταθεί στον Ισπανό από τη σεζόν 2010-2011, όταν η Μπαρτσελόνα πανηγύρισε στο Γουέμπλεϊ (3-1 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ). Το κατάφερε χθες, κάνοντας αυτή τη φορά «τρεμπλ», όπως τη σεζόν 2008-09.

Επαναφέροντας -για μία ακόμα φορά- στα... ποδοσφαιρικά τραπέζια τη συζήτηση σχετικά με το εάν είναι ο καλύτερος προπονητής στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Έστω κι αν η απάντηση αυτή λίγο θα ενδιέφερε τον ίδιο, είναι σίγουρο ότι η «διδασκαλία» του στο ποδόσφαιρο ακολουθεί μία πορεία που δεν έχει ξεθωριάσει με το χρόνο, αλλά έχει αποκτήσει ένταση. Μοιάζει σαν έναν σχεδιαστής που «δανείστηκε» το ποδόσφαιρο.

Ισως γιατί δεν προπονεί μόνο, αλλά φέρνει επανάσταση.

Δεν αλλάζει τη θέση των παικτών του στο γήπεδο, αλλά ερμηνεύει τους ρόλους και προχωράει σε μια ανατροπή του προκαθορισμένου ποδοσφαίρου.

Για να γίνει ένας από τους λίγους, που κερδίζουν ακόμα κι όταν χάνουν...

