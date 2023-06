Υγεία - Περιβάλλον

Τέμπη: Ο 21χρονος Γεράσιμος θα μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία

Ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι νοσηλεύεταο σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Λάρισας.

Οι γιατροί δίνουν μάχη για να κρατήσουν στην ζωή τον Γεράσιμο, τον 21χρονο φοιτητή και μοναδικό επιζώντα από το πρώτο βαγόνι της μοιραίας αμαξοστοιχίας των Τεμπών. Υπενθυμίζεται ότι από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη σκοτώθηκαν όλοι όσοι επέβαιναν στο πρώτο βαγόνι, εκτός από τον 21χρονο φοιτητή από τον Βόλο, ο οποίος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Ο φοιτητής φέρεται να εκτοξεύτηκε στα χωράφια, όπου εκεί τον εντόπισαν αναίσθητο οι διασώστες. Ο 20χρονος πολυτραυματίας επέστρεφε στη Θεσσαλονίκη, όπου σπουδάζει.

Έπειτα από 105 μέρες νοσηλείας στην ΜΕΘ του νοσοκομείου Λάρισας, θα μεταφερθεί αύριο Τρίτη (13/6) το πρωί στο Ανόβερο της Γερμανίας, για να μεταβεί σε ένα ειδικό κέντρο αποκατάστασης που ειδικεύεται στις εγκεφαλικές κακώσεις.

Το ταξίδι θα γίνει σύμφωνα με τις πληροφορίες, με στρατιωτικό αεροσκάφος. Υπάρχουν αναφορές ότι ο 21χρονος Γεράσιμος έδειξε κάποια σημάδια βελτίωσης, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν έχει αποκτήσει επαφή με το περιβάλλον μετά από τόσες ημέρες. Το ταξίδι ελπίδας θα ξεκινήσει αύριο για τον Γεράσιμο και τους γονείς του.

