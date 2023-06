Υγεία - Περιβάλλον

Νάουσα - Θάνατος 7χρονου: Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων

Σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος ενός 7χρονου αγοριού. Τι δήλωσε ο πατέρας του μικρού παιδιού.

Σήμερα βγήκαν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που έδειξαν την αιτία της τραγικής κατάληξης του παιδιού που μεταφέρθηκε με υψηλό πυρετό αρχικά στο νοσοκομείο Γεννηματάς και στη συνέχεια στο Ιπποκράτειο, στη ΜΕΘ Παίδων.

Το αγοράκι είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο της Νάουσας το περασμένο Σάββατο με πυρετό και συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Την Κυριακή το παιδί παρουσίασε επιδείνωση και μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη, αρχικά στο νοσοκομείο Γεννηματάς και έπειτα στο Ιπποκράτειο όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Το παιδί υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες ανάνηψης που έκαναν οι γιατροί κατέληξε γύρω τις 22:00.

Όπως δήλωσε ο πατέρας του παιδιού «Μας είπαν ότι τελικά ήταν στρεπτόκοκκος. Τώρα βγήκαν τα αποτέλεσμα. Χθες που τον έβαλαν στη ΜΕΘ πήραν δείγματα και τώρα βγήκαν τα αποτελέσματα και τελικά μας είπαν ήταν στρεπτόκοκκος και όχι μηνιγγίτιδα που μας είπαν στην αρχή».

Κλειστά σήμερα το Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Στενημάχου εις ένδειξη πένθους

«Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια ο ίδιος προσωπικά και εκ μέρους όλης της δημοτικής αρχής στην οικογένεια, στους οικείους, στους συμμαθητές και τους δασκάλους για την απώλεια του μικρού μαθητή μας από το Στενήμαχο. Οι σκέψεις μας αυτές τις ώρες είναι στην οικογένεια του παιδιού, στην οποία εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας» δήλωσε ο δήμαρχος.

Σε ένδειξη πένθους το δημοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείο στο Στενήμαχο Νάουσας, παρέμειναν κλειστά σήμερα, Δευτέρα 12 Ιουνίου, με απόφαση του δημάρχου Νάουσας.

πηγή:πληροφορίες και από makthess.gr

