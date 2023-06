Κοινωνία

Κορυδαλλός - Διπλή εκτέλεση: το αυτοκίνητο των δολοφόνων (ντοκουμέντο)

Εικόνες από το όχημα των δραστών αποκάλυψε στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ο Μανώλης Ασαριώτης. Τα βίντεο με το μαύρο SUV των εκτελεστών εξετάζουν με προσοχή οι αστυνομικοί.

Ένα ντοκουμέντο από τον φάκελο της έρευνας για τους δράστες της διπλής μαφιόζικης εκτέλεσης στον Κορυδαλλό παρουσίασαν την Δευτέρα ο αστυνομικός συντάκτης Μανώλης Ασαριώτης και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με την Ρίτσα Μπιζόγλου.

Πρόκειται για εικόνα από βίντεο που έχει καταγράψει κάμερα κλειστού κυκλώματος, με το αυτοκίνητο των εκτελεστών, ένα μαύρο SUV με το οποίο έφθασαν μέχρι το σπίτι του βασικού τους στόχου και έστησαν καρτέρι, εκτελώντας τους δύο άνδρες.

Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την έρευνα της διπλής δολοφονίας, ερευνούν καρέ – καρέ τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας στην γύρω περιοχή, με τις καταγραφές πριν και μετά το φονικό να έχουν μπει στο «μικροσκόπιο» των αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. που ψάχνουν στοιχεία για να ταυτοποιήσουν τους δράστες.

