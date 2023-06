Οικονομία

ΑΑΔΕ - Επιστροφή φόρου: Το IBAN “στερεί” λεφτά από πολίτες και επιχειρήσεις

Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις δεν έχουν εισπράξει την επιστροφή φόρου που δικαιούνται. Το “αγκάθι” του IBAN και οι οδηγίες προς τους φορολογούμενους.

Μπορεί τη εφετινή χρονιά οι επιστροφές φόρου εισοδήματος να έχουν βεβαιωθεί και πιστωθεί ταχύτερα από κάθε άλλη χρονιά, παρ΄ όλα αυτά, 270.000 πολίτες κι επιχειρήσεις εξακολουθούν να μην έχουν λάβει τα χρήματα ή τον συμψηφισμό που δικαιούνται.

Ο λόγος; Διότι εξακολουθούν να μην έχουν δηλώσει το ΙΒΑΝ τους στον λογαριασμό τους, στην ψηφιακή πύλη myAADE.

Μάλιστα, για 130.000 από αυτούς, οι επιστροφές φόρου έχουν ετοιμαστεί και το μόνο εμπόδιο για να καταβληθούν τα χρήματα είναι μη δήλωση ΙΒΑΝ.

Και αυτό, παρά το γεγονός ότι η ΑΑΔΕ τους έχει καλέσει ήδη με e mail και με μήνυμα στον λογαριασμό τους να δηλώσουν το ΙΒΑΝ τους άμεσα και να πιστωθούν την επιστροφή. Από τους 307.000 φορολογουμένους που έλαβαν mail, μολις 35.000 έχουν δηλωσει ΙΒΑΝ μέχρι στιγμής.

Έτσι, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τους καλεί, για ακόμα μια φορά, να δηλώσουν το συντομότερο δυνατόν το ΙΒΑΝ, για να λάβουν το ποσό επιστροφής, το οποίο δικαιούνται.

Επισημαίνεται ότι ο ΙΒΑΝ δηλώνεται αποκλειστικά στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στην επιλογή «Μητρώο & Επικοινωνία», με χρήση των κωδικών taxisnet.

Ταυτόχρονα, η ΑΑΔΕ εφιστά την προσοχή σε όλους τους φορολογούμενους να αγνοούν οποιοδήποτε e mail,που υποτίθεται ότι έρχεται από το gov.gr, την ΑΑΔΕ ή τη ΔΟΥ τους («την Εφορία σας», όπως αναφέρουν συχνά), το οποίο τους ζητά πληροφορίες ή επιβεβαίωση τραπεζικού λογαριασμού, για να λάβουν επιστροφή φόρου, ή περιέχει υπερσύνδεσμο (link) για να δηλώσουν στοιχεία του ΙΒΑΝ. Αυτά τα μηνύματα ΔΕΝ προέρχονται από την ΑΑΔΕ, είναι παραπλανητικά και πρέπει να τα διαγράφουν αμέσως.

