Γερμανία – δημοσκόπηση: Η ακροδεξιά καταγράφει το ιστορικά υψηλότερο ποσοστό της

Τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού χάνουν την πλειοψηφία, ενώ η αριστερά πέφτει κάτω από το εκλογικό όριο εισόδου στη Βουλή.

Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (ΑfD) καταγράφει το ιστορικά υψηλότερο δημοσκοπικό ποσοστό της σε νέα έρευνα, φθάνοντας το 19,5%. Στην ίδια δημοσκόπηση, τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού χάνουν την πλειοψηφία.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Ινστιτούτου INSA για λογαριασμό της εφημερίδας BILD, η AfD κερδίζει μισή μονάδα από την προηγούμενη δημοσκόπηση και φθάνει στο 19,5%, στην υψηλότερη τιμή που έχει μετρηθεί έως τώρα από το Ινστιτούτο.

Η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) προηγείται με 27% (+0,5), ακολουθεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 20% (+1) και η AfD βρίσκεται στην τρίτη θέση. Οι Πράσινοι έχασαν μισή μονάδα και περιορίζονται στο 13%, όπως και η Αριστερά, η οποία πέφτει κάτω από το εκλογικό όριο, με 4,5%. Οι Φιλελεύθεροι (FDP), με απώλεια μίας μονάδας, πέφτουν στο 8%.

Με αυτά τα ποσοστά, τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού συγκεντρώνουν 41% και χάνουν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Εφικτή θα ήταν και πάλι μόνο μια τρικομματική κυβέρνηση, υπό το CDU.

