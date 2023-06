Πολιτική

Σκέρτσος: Απάντηση στον ΣΥΡΙΖΑ για τις προσλήψεις στο Δημόσιο την επόμενη 4ετια

Ο εκπρόσωπος της ΝΔ αναλύει πώς θα γίνουν οι προσλήψεις την επόμενη 4ετία.

Για «παιδαριώδη λάθη» κατηγορεί την Πόπη Τσαπανίδου ο εκπρόσωπος της ΝΔ Άκης Σκέρτσος σχολιάζοντας την ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα σήμερα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με την οποία αμφισβητούσε το σχέδιο της ΝΔ για 50.000 προσλήψεις στο δημόσιο τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Συγκεκριμένα ο κ. Σκέρτσος στη δήλωσή του ανέφερε: «Η αγωνία του ΣΥΡΙΖΑ να δείξει ότι κάνει «τεκμηριωμένη αντιπολίτευση» τον οδηγεί σε παιδαριώδη λάθη. Τους ενημερώνουμε, λοιπόν, πως σε ο,τι αφορά τις προσλήψεις στο δημόσιο κατά την επόμενη τετραετία ισχύουν τα εξής:

1) το μεσοπρόθεσμο σχέδιο σταθερότητας 2023-2026 δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένο αριθμό προσλήψεων διότι ακολουθεί τον δημοσιονομικά ουδέτερο κανόνα της 1 πρόσληψης για κάθε 1 αποχώρηση

2) σε αυτό το πλαίσιο, οι αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης -και ως εκ τούτου οι προσλήψεις- που έχουν προγραμματιστεί για τα επόμενα χρόνια έχουν ως εξής:

2023: 18.178 αποχωρήσεις

2024: 10.484 αποχωρήσεις

2025: 10.868 αποχωρήσεις

2026: 10.295 αποχωρήσεις

Γενικό σύνολο: 49.825

Εξ ου και οι 50.000 προσλήψεις που θα γίνουν στο δημόσιο τομέα εντός της επόμενης τετραετίας.

Ειδικά για το υγειονομικό προσωπικό έχουμε δεσμευτεί ότι στο πλαίσιο αυτών των 50.000 προσλήψεων θα υπάρχει καθαρή αύξηση υγειονομικών κατά 10.000 προσλήψεις, επιπλέον των 7.000 που έχουν ήδη προκηρυχθεί και δεν έχουν ακόμη απορροφηθεί στο ΕΣΥ ως μόνιμο προσωπικό. Ας μείνουν ήσυχοι, λοιπόν, οι «Κλουζώ» της αντιπολίτευσης…»

Νωρίτερα η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Πόπη Τσαπανίδου σε ανακοίνωσή της είχε επισημάνει τα ακόλουθα:

«Η Νέα Δημοκρατία, συνεχίζει με fake δημοσιεύματα και εκφοβιστικές παρεμβάσεις στελεχών της να αλλάζει τη συζήτηση, όταν αυτή στρέφεται σε θέματα οικονομίας.

Οφείλουμε όμως να λέμε την αλήθεια στο ελληνικό λαό.

Προεκλογικά η Νέα Δημοκρατία, υπόσχεται 50.000 καθαρές νέες προσλήψεις για το δημόσιο.

Η αλήθεια όμως είναι πως σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα προγραμματίζει μόνο 12.900 προσλήψεις μέχρι το 2025.

Οι υπόλοιπες 37.100 θέσεις; Αέρας! 37.100 ψεύτικες υποσχέσεις προς άγραν ψήφων».

