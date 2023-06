Life

“The 2Night Show”- Πουλόπουλος: άργησα να ανακαλύψω τη σεξουαλική μου ταυτότητα, επειδή... (βίντεο)

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν ο Γιάννης Πουλόπουλος, που έκανε μια σπάνια εξομολόγηση για την προσωπική του ζωή.

Στο «The 2Night Show» της Τρίτης ήταν καλεσμένος ο δημοσιογράφος Γιάννης Πουλόπουλος, ο οποίος μίλησε για την προσωπική του ζωή και τις επαγγελματικές του στιγμές.

Σε μια σπάνια εξομολόγηση, μίλησε για την σχέση του, που «μετρά» 14 χρόνια ζωής, αλλά και για το πόσο δύσκολο ήταν αρχικά να αποδεχτεί τον εαυτό του.

«Δεν έχω παντρευτεί, έχουμε κάνει σύμφωνο και πρέπει να ήμουν το νο2 στην Ελλάδα. Το έκανα το 2016 πολύ συνειδητά, το κράτησα για εμένα και τον άνθρωπό μου γιατί δεν ήθελα τέτοιου είδους δημοσιότητα. Ο λόγος που αποφάσισα να μιλήσω τώρα πιο ανοιχτά για την προσωπική μου ζωή, είναι γιατί αργά ή γρήγορα θα τελειώσει ο κύκλος της τηλεόρασης. Θα ήθελα το αποτύπωμά μου να μην είναι μόνο η Eurovision που την αγαπώ και την υπηρετώ τόσα χρόνια, αλλά να δώσω ένα boost σε νέα παιδιά που μπερδεύτηκαν πολύ. Ανακάλυψα τον σεξουαλικό προσανατολισμό μου πολύ αργά και υπάρχει λόγος γι’ αυτό. Είχαμε ένα βαρύ πένθος στην οικογένειά μου, έχασα τον αδερφό μου σε ηλικία 20 ετών. Από μικρός ήμουν μέσα στα βιβλία, διάβαζα 6 ώρες στο δημοτικό, δεν είχα παρέες και δεν έπαιζα. Μετά ταλαιπωρήθηκα από τον ίδιο μου τον εαυτό», είπε και συμπλήρωσε πως, «είμαι πολύ χαρούμενος που μπορώ να μιλάω κανονικά για τον άνθρωπό μου. Όπως ο Μπισμπίκης μπορεί να μιλά για την Βανδή και τους θαυμάζουμε και τους χειροκροτούμε, έτσι θέλω κι εγώ επειδή έχω 14 χρόνια σχέση να μπορώ να μιλώ για τον άνθρωπό μου δημόσια και να μην γίνεται αυτό είδηση. Είναι μια σχέση 14 ετών. Εγώ όταν ρωτήθηκα, είπα την αλήθεια, τι θα έλεγα, ότι έχω παντρευτεί και κρατάω μυστική τη ζωή μου; Αυτό είχε κι ένα κόστος, άκουσα και τα σχόλιά μου».

Πρόσθεσε ότι, «έχουμε μεγαλώσει με ένα στερεότυπο άντρας, γυναίκα και παιδιά και είναι δύσκολο να ξεφύγεις. Όταν ξεκίνησα ψυχοθεραπεία, μου είπε ο γιατρός μου ότι είχα μια κατάθλιψη που προσπαθούσα να ξεπεράσω μέσα από τη δουλειά. Δουλεύω από τα 19 τρεις δουλειές ασταμάτητα. Ήμουν σαν ρομπότ που δεν έβλεπα τι γινόταν γύρω μου».

Για την αποδοχή από τρίτους, ο δημοσιογράφος είπε ότι, έχει δεχθεί αρνητικά σχόλια. «Bullying στην ενήλικη ζωή μου έχω δεχτεί σε κάποιες εκπομπές. Μου έχει τύχει να είναι συνεργάτης, η οποία μου έλεγε ότι η φωνή μου είναι περίεργη και δεν κάνω για την εκπομπή γιατί είναι οικογενειακή. Οδηγούσα και έτρεχαν ποτάμια τα δάκρυα, έκλαιγα και δεν ήξερα τι να κάνω. Έλεγα ”αυτό πώς μπορεί να το αλλάξεις; Δεν σε θέλουν”. Συνεργάτης τώρα στη δουλειά έκανε ομοφοβικό σχόλιο και κάποιοι γέλασαν. Λέω έχω φτάσει 50 χρονών για να τα περνάω αυτά;» και συμπλήρωσε πως, «το μεγαλύτερο bullying το έχω δεχθεί από γυναίκες και σκέφτομαι ότι κάποιες είναι μανούλες. Αν το παιδί τους είναι έτσι, πώς θα το δεχτούν;».

Και κατέληξε για το θέμα σημειώνοντας πως, «οι γονείς μου έχουν βιώσει πολύ μεγάλο πόνο, δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να χάνεις το παιδί σου. Συγκινούμαι γιατί είναι περήφανοι για εμένα».

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο από την ψυχοθεραπεία. Σκέψου ένα παιδί που ανακαλύπτει τον εαυτό του μετά τα 25. Πίστευα ότι τα παιδιά σαν κι εμένα δεν θα μπορέσουν ποτέ να κάνουν σχέση. Ο λόγος που αποφάσισα να μιλήσω για εμένα, είναι για να πω πως γίνεται και γίνεται και πανεύκολο. Εγώ γνώρισα τον άνθρωπό μου τελείως τυχαία από σεμινάρια για να βελτιώσω τον τρόπο γραφής μου. Γνωριστήκαμε ένα βράδυ Σαββάτου και δεν χωρίσαμε από τότε ποτέ. Οι φίλοι, μας κοροϊδεύουν και μας λένε ότι είμαστε άλλη version του Φρέντυ Γερμανού και της Ιωαννίδου», για τη γνωριμία με τον σύντροφό του, ενώ για το πόσο δεν έχει να κάνει με τον δικό του χώρο, σημείωσε πως, «την πρώτη φορά τον ανάγκασα να έρθει σε ένα κοσμικό πάρτι, όπου συνάντησε την Τάμτα και τη ρώτησε τι δουλειά κάνει. Άλλη φορά του ζήτησα να μου θυμίσει να πάρω την Αραβανή κι εκείνος σταμάτησε σε ζαχαροπλαστείο για να πάρω ραβανί, γλυκό».

«Ολοκληρώνω τον κύκλο μου στην τηλεόραση γιατί το χρωστάω στον σύντροφό μου, είχα πει στην Ελένη Μενεγάκη», είπε και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου του ανέφερε ότι θα κλείσει τον κύκλο του μαζί του, όταν αποφασίσει να κάνει ξανά πρωινό.

«Θα ήθελα να κάνω ένα reunion και να κλείσουμε όλοι μαζί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής.

Ο Γιάννης Πουλόπουλος, είπε πως, «έχω μια καινούρια επιχείρηση στη Μύκονο και επειδή εκείνος είναι εκεί κι εγώ είμαι εδώ, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο χειμώνας ήταν μαρτυρικός για εμένα φέτος. Εγώ με τον σύντροφό μου έχουμε μάθει να κοιμόμαστε κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου, επειδή δεν μπορούμε να το κάνουμε δημόσια. Δεν είναι η Ελλάδα σε αυτό το επίπεδο», δήλωσε και πρόσθεσε:

«Δεν χρωστάω σε κανέναν κερατά. Δεν το κάνω, γιατί ό,τι και να λέμε, η Ελλάδα δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. Ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δεχτεί bullying».

«Έχουμε πει ότι πρέπει να διαπραγματευτούμε με τον Νίκο Κοκλώνη, τον οποίο αιώνια θα ευγνωμονώ, όπως και την Κατερίνα Καινούργιου. Είμαστε σε φάση που διαπραγματευόμαστε, θα ήθελα να συνδυάσω προσωπική ζωή και τηλεόραση, αλλά αν δεν συμβαδίζουν θα κάνω το πρώτο», ξεκαθάρισε για το μέλλον του στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την παραγωγή της οποίας έχει η εταιρεία του παρουσιαστή του J2US.

