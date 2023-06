Κόσμος

“Η Ελλάδα στον κόσμο (της)” για την Τουρκία μετά την επανεκλογή Ερντογάν (βίντεο)

Την πορεία της Τουρκίας μετά την επανεκλογή Ερντογάν στην Προεδρία και την επίδραση αυτής στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, εξετάζουν ο Κ. Φίλης και οι καλεσμένοι του, στην πλατφόρμα ΑΝΤ1plus.

Λίγες μέρες μετά τις τουρκικές εκλογές, με τον Ταγίπ Ερντογάν να έχει εξασφαλίσει μία ακόμη πενταετή θητεία στον προεδρικό θώκο, ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Κωνσταντίνος Φίλης μαζί με τον Πρέσβη επί τιμή Γεώργιο Γεννηματά και τον Αντιπτέραρχο εν αποστρατεία, Ευάγγελο Γεωργούση, εκτιμούν την από δω και πέρα πορεία της γειτονικής μας χώρας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό πεδίο και το πώς οι επόμενες κινήσεις της Άγκυρας θα επηρεάσουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Το νέο επεισόδιο της εκπομπής «Η Ελλάδα στον κόσμο (της)» με παρουσιαστή τον Κωσταντίνο Φίλη είναι διαθέσιμο για τους συνδρομητές της πλατφόρμας ΑΝΤ1+

