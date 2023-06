Αθλητικά

NBA - Μάικλ Τζόρνταν: “χρυσάφι” για τα παπούτσια του (εικόνες)

Τα παπούτσια που φορούσε ο Μάικλ Τζόρνταν στο “Flu Game” πουλήθηκαν σε αστρονομική τιμή.

Ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια που φορούσε ο ζωντανός θρύλος του ΝΒΑ και των Σικάγο Μπουλς, Μάικλ Τζόρνταν, έφτασε τα 1,38 εκατομμύρια δολάρια (1,26 εκατομμύρια ευρώ) σε δημοπρασία της Goldin, η οποία ειδικεύεται στις ηλεκτρονικές πωλήσεις.

Ο έξι φορές πρωταθλητής του ΝΒΑ τη δεκαετία του 1990 φόρεσε τα συγκεκριμένα παπούτσια στον 5ο αγώνα των τελικών του 1997 εναντίον των Γιούτα Τζαζ.

Final sale price on the 1997 Michael Jordan "Flu Game" Sneakers: $1,380,000 pic.twitter.com/Tm4lKSqMuz — Goldin (@GoldinCo) June 15, 2023

Η σειρά ήταν ισόπαλη 2-2 πριν το Game 5 στο Σολτ Λέικ Σίτι, γνωστό και ως «Flu Game», καθώς ο «αέρινος» επέμενε να αγωνιστεί παρά το γεγονός ότι υπέφερε από αφυδάτωση λόγω ιού.

Ο σταρ των Μπουλς σκόραρε 38 πόντους σε 44 λεπτά ενώ σημείωσε το καθοριστικό τρίποντο στα τελευταία δευτερόλεπτα, χαρίζοντας στην ομάδα του τη νίκη με 90-88.

Οι Μπουλς στέφθηκαν τελικά πρωταθλητές μετά από άλλη μια εντός έδρας νίκη (90-86) και ο Τζόρνταν ψηφίστηκε MVP.

Τα παπούτσια που ανήκαν στο παρελθόν σε πρώην υπάλληλο των Γιούτα Τζαζ, είχαν πουληθεί για πρώτη φορά σε δημοπρασία πριν από δέκα χρόνια για 105.000 δολάρια (95.940 ευρώ).

