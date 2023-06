Κοινωνία

Ναυάγιο στην Πύλο: δάκρυα χαράς για τους διασωθέντες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκινητικές στιγμές στο λιμάνι της Καλαμάτας, όταν συγγενής των διασωθέντων μαθαίνει ότι οι αγαπημένοι του είναι καλά.

-

Συγκινούν οι εικόνες από το λιμάνι της Καλαμάτας, με ανθρώπους που είδαν ότι οι δικοί τους άνθρωποι, βρίσκονται στους διασωθέντες μετά την ναυτική τραγωδία στα ανοιχτά της Πύλου.

Στα πλάνα που προέβαλε η εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" φαίνεται συγγενής να ρωτά εάν οι αγαπημένοι του είναι στους διασωθέντες και όταν αυτό επιβεβαιώνεται ξεσπά σε δάκρυα χαράς...

Από τη βύθιση του πλοίου είναι άγνωστος μέχρι στιγμής ο αριθμός των νεκρών με την επιχείρηση διάσωσης να συνεχίζεται με την ελπίδα ότι θα βρεθούν και άλλοι επιζήσαντες.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται το πρωί της Παρασκευής στην Μαλακάσα και στην δομή που υπάρχει εκεί, ώστε να διαβιούν σε καλύτερες συνθήκες σε σχέση με την αποθήκη στην Καλαμάτα, όπου διέμειναν έως τώρα.

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή του ΑΝτ1, "Καλημέρα Ελλάδα", οι διασωθέντες έχουν και ψυχολογική στήριξη για την αντιμετώπιση του δυστυχήματος που μέχρι στιγμής έχει τραγικό αποτέλεσμα 78 νεκρούς.

αναφερόμενος σε εκτιμήσεις ότι μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι από 500 αγνοούμενοι απο το ναυάγιο στην Πύλο . Για τον πιθανό αριθμό των επιβαινόντων, μίλησε το πρωί της Παρασκευής, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο εκπρόσωπος Τύπου του Λιμενικού, Νικόλαος Αλεξίου και είπε χαρακτηριστικά: «Είναι 25 μέτρα το σκάφος. Είναι υπερβολικός ο αριθμός των 700 επιβαινόντων, έχουμε μαρτυρίες από διασωθέντες για 300 επιβάτες, για 400, για 500 και παραπάνω επιβάτες, είναι έως και διπλάσιος ο αριθμός στις μαρτυρίες. Σε κάθε περίπτωση είναι μεγάλος ο αριθμός των αγνοούμενων»









Ειδήσεις σήμερα:

Ναυάγιο στην Πύλο - Αλεξίου: υπερβολική η εκτίμηση για 500 αγνοούμενους (βίντεο)

Τέξας: Ανεμοστρόβιλος άφησε πίσω του νεκρούς και συντρίμμια (εικόνες)

NBA - Μάικλ Τζόρνταν: “χρυσάφι” για τα παπούτσια του (εικόνες)