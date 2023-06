Πολιτική

Ναυάγιο στον Πύλο: Κικίλιας, Καραμέρος, Σαράκης για τις ευθύνες και το εθνικό πένθος (βίντεο)

Οι τρεις υποψήφιοι βουλευτές αντιπαρατέθηκαν στον “αέρα” του ΑΝΤ1 για το Μεταναστευτικό και για τις προεκτάσεις του πολύνεκρου ναυαγίου.

Σε μία εβδομάδα ολοκληρώνεται η προεκλογική περίοδος με την επικαιρότητα, όπως και τις πολιτικές συζητήσεις να μονοπωλεί το πολύνεκρο ναυάγιο στην Πύλο και οι παράμετροι του γενικότερα σε ότι αφορά την παράτυπη μετανάστευση και την αντιμετώπιση της.

Για το θέμα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες στην θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Πύλου, συζήτησαν στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 οι Βασίλης Κικίλιας, Γιώργος Καραμέρος και Παύλος Σαράκης, υποψήφιοι βουλευτές της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Ελληνικής Λύσης αντιστοίχως.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης τους βρέθηκε η διαχείριση του Μεταναστευτικού και των ροών παράτυπων μεταναστών, η στάση του Λιμενικού Σώματος ενώ το καράβι έπλεε στα διεθνή ύδατα, αλλά και η απόφαση κήρυξης τριήμερου εθνικού πένθους για την οποία εκφράστηκαν αντιρρήσεις.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»:

