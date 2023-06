Πολιτική

Εκλογές - ΣΥΡΙΖΑ: Νέο σποτ για τις 25 Ιουνίου

Στον "αέρα" το νέο προεκλογικό σποτ του ΣΥΡΙΖΑ με... πρωταγωνιστή τον Αλέξη Τσίπρα.

Στον «αέρα» είναι το νέο σποτ του ΣΥΡΙΖΑ ενόψει των εκλογών της 25ης Ιουνίου.

Στο σποτ "πρωταγωνιστεί" ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος περιστοιχίζεται από τα μέλη της Εκλογικής Επιτροπής του κόμματος.

«Για αυτούς που πίστεψαν και δε θα πάψουν να πιστεύουν. Γι’ αυτούς που απογοητεύονται αλλά δεν εγκαταλείπουν. Που πιστεύουν ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Γι’ αυτούς που υψώνουν τη φωνή τους όταν πρέπει, αλλά ξέρουν και να ακούν. Γι’ αυτούς που αγωνίζονται και για τον διπλανό τους. Γι’ αυτούς που θέλουν να ζήσουν καλύτερα. Γι’ αυτούς που πιστεύουν ότι το δίκαιο μπορεί να νικήσει. Για τους ανυποχώρητους» αναφέρει το σποτ.

Στο τέλος εμφανίζεται και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος υπογραμμίζει με κόκκινη μπογιά το σύνθημα «Δίκαιη κοινωνία-ευημερία για όλους» και λέει n camera: «Για όλους αυτούς που συνεχίζουν να ονειρεύονται, εμείς, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε».

