Πολύνεκρο τροχαίο στο Πακιστάν (εικόνες)

Τραγωδία στο Πακιστάν. Νεκροί και τραυματίες από ανατροπή λεωφορείου. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Δεκατέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν ανετράπη χθες Σάββατο σε αυτοκινητόδρομο της επαρχίας Παντζάμπ, στο ανατολικό Πακιστάν. Μεταξύ των νεκρών είναι πέντε γυναίκες και τρία παιδιά.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Τσακουάλ όταν ο οδηγός του λεωφορείου αντιμετώπισε πρόβλημα στο σύστημα πέδησης, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος, όπως είπε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο πρακτορείο Xinhua.

Το λεωφορείο είχε αναχωρήσει από την πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ με προορισμό τη Λαχόρη.

Στον τόπο της τραγωδίας έσπευσαν σωστικά συνεργεία που διακόμισαν τους τραυματίες σε κοντινό νοσοκομείο. Ορισμένοι εξ αυτών νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Τη βαθύτατη θλίψη του για το πολύνεκρο τροχαίο εξέφρασε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ, ο οποίος ζήτησε λεπτομερή αναφορά για τα αίτια του δυστυχήματος.

