Εκλογές: Σκυλακάκης, Τσακαλώτος και Κικίλιας για την οικονομία και την φοροδιαφυγή (βίντεο)

Οι τρεις άνδρες διασταύρωσαν τα ξίφη τους στον ΑΝΤ1, στον δρόμο προς τις κάλπες.

Με τον χρόνο προς τις δεύτερες κάλπες να μετρά αντρίστροφα, μία εβδομάδα ακριβώς πριν από τις κρίσιμες κάλπες της 25ης Ιουνίου, η οικονομία είναι ένα από τα θέματα που μπαίνει στην προεκλογική κόντρα.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, βρέθηκαν καλεσμένοι ο Θεόδωρος Σκυλακάκης, υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ο Ηλίας Κικίλιας τομεάρχης οικονομικών του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Οι τρεις άνδρες, μίλησαν για το πρόγραμμα των κομμάτων που εκπροσωπουν και το πως αναμένεται να διαχειριστούν "φλέγοντα" οικονομικά ζητήματα.