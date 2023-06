Life

“Αρένα” - 12χρονη στον Κολωνό: αποκλειστική συνέντευξη της μητέρας της (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άκρως αποκαλυπτική είναι η εκπομπή έρευνας του ΑΝΤ1, με την Μαρία Αναστασοπούλου.

-

Αυτή την Τετάρτη 21 Ιουνίου στις 23:00, η «Αρένα», με τη Μαρία Αναστασοπούλου βάζει στο κέντρο της πολύπλευρης ερευνάς της την υπόθεση της 12χρονης στον Κολωνό που σόκαρε το Πανελλήνιο.

Η μητέρα του παιδιού μιλά αποκλειστικά στην κάμερα της εκπομπής, μετά από τις τελευταίες εξελίξεις.

Η «Αρένα» παρουσιάζει μια μεγάλη έρευνα, πηγαίνοντας στις «πιάτσες» ανηλίκων.

Πρέπει να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο για όσους συλλαμβάνονται για παιδεραστία;

Μπορούν, τελικά, οι παιδεραστές να σωφρονιστούν;

Ειδικοί, νομικοί, αλλά και θύματα καταθέτουν τις απόψεις τους και αναδεικνύουν όλες τις πλευρές του θέματος.

Και οι τηλεθεατές, όμως, όχι ως απλοί παρατηρητές, αλλά ως βασικά μέλη της εκπομπής, συμμετέχουν ενεργά στη συζήτηση, μέσω live ψηφοφοριών και διαδραστικών μέσων.

#Arena

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Νεκτάριος Δεληγιάννης

Νεκτάριος Δεληγιάννης Αρχισυνταξία: Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνης Παπαδάκης Δημοσιογραφική Ομάδα: Άρια Καλύβα, Κέλλυ Χεινοπώρου, Λίλιαν Τσουρλή, Λία Κοντοπούλου, Λάζος Μαντικός, Γεωργία Λαγού, Ντέμυ Ντάβαρη, Δώρα Γεωργιάδη, Αντώνης Διαμαντάκης