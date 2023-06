Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικές αεροπορικές επιδρομές από την ανατολή έως τη δύση

Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού πέρασε τη νύχτα αφουγκραζόμενο τις σειρήνες της αεράμυνας και τις εκρήξεις

Η Ρωσία εξαπέλυσε εκτεταμένες αεροπορικές επιδρομές στην Ουκρανία τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, με τις αρχές της πρωτεύουσας, πόλεων και περιφερειών από το ανατολικό ως το δυτικό τμήμα της χώρας να κάνουν λόγο για πλήγματα, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της πληθυσμού πέρασε τη νύχτα αφουγκραζόμενο τις σειρήνες της αεράμυνας και τις εκρήξεις.

Η στρατιωτική διοίκηση της Λβιβ των 70.000 κατοίκων, περίπου 70 χιλιόμετρα από την Πολωνία, κράτος μέλος του NATO, ανέφερε πως οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν «κρίσιμη υποδομή» με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. Κατά τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξαν θύματα.

Ο Γιούρι Μαλάσκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης στην περιφέρεια Ζαπορίζια (νοτιοανατολικά), ανέφερε μέσω Telegram πως αεροπορικά πλήγματα της Ρωσίας έβαλαν στο στόχαστρο τηλεπικοινωνιακές υποδομές, αγροτικές και κτηνοτροφικές μονάδες. Και σε αυτή την περιφέρεια, δεν έχουν αναφερθεί θύματα ως αυτό το στάδιο.

Νωρίτερα, η στρατιωτική διοίκηση Κιέβου ανέφερε πως η αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε για να απωθήσει ρωσική επιδρομή με τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη-καμικάζι στην ουκρανική πρωτεύουσα και στην περιφέρειά της.

Ούτε το συνολικό εύρος της επιχείρησης ούτε η πλήρης έκταση των ζημιών έχουν ξεκαθαρίσει, τουλάχιστον προς το παρόν.

