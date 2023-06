Life

“The 2Night Show” - Ουγγαρέζος: Η αλήθεια για την σχέση του με την Μενεγάκη (βίντεο)

Ο αγαπημένος παρουσιαστής μίλησε για τις εξελίξεις στη ραδιοφωνική του εκπομπή με την αποχώρηση του Σταμάτη Ντιν Νταν Ντον, αλλά και για τη συνεργασία του με την Ελένη Μενεγάκη.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε, το βράδυ της Δευτέρας, στο «The 2Night Show» τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Ο αγαπημένος παρουσιαστής μίλησε για τις εξελίξεις στη ραδιοφωνική του εκπομπή «The Mapes Show», με την αποχώρηση του Σταμάτη Ντιν Νταν Ντον, αλλά και για τη συνεργασία του με την Ελένη Μενεγάκη.

Γιατί δεν έχει κάνει διάλειμμα από την τηλεόραση, εδώ και 16 χρόνια; Μεταξύ άλλων, εξήγησε γιατί οι γυναίκες δεν φοβούνται να βγουν οι άντρες τους μαζί του, καθώς και τους λόγους που είναι ακόμη… μόνος! Ο Γρηγόρης, στην προσπάθειά του να τον «αποκαταστήσει», αντιμετώπισε απρόβλεπτες τηλεφωνικές καταστάσεις, με ευχάριστα αποτελέσματα.

Η συνεργασία με την Ελένη Μενεγάκη

Ένα από τα θέματα που στάθηκε περισσότερο ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ήταν η συνεργασία του Δημήτρη Ουγγαρέζου με την Ελένη Μενεγάκη. Στο επίκεντρο βρέθηκε ο… ντόρος που είχε προκληθεί πριν από μερικούς μήνες σχετικά με το ότι οι σχέσεις μεταξύ τους δεν ήταν και οι καλύτερες, με αρκετούς να υποστηρίζουν ότι η κάμερα της εκπομπής δεν τον έδειχνε ποτέ.

Κανείς από τους δύο δεν επιβεβαίωσε ή διέψευσε όσα ακούστηκαν, με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να ξεκαθαρίζει τα πράγματα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«Δεν θα μιλήσω από σεβασμό. Δεν μίλησα τότε και δεν θα μιλήσω και τώρα. Με ζόρισε πολύ αυτό που ακουγόταν και γινόταν. Είναι θλιβερό να παραδεχτώ ότι ισορροπώ μέσα από τη δουλειά, είναι η ζωή μου για την ώρα. Ξεπέρασα τον θάνατο των γονιών μου μέσα από αυτή τη δουλειά», δήλωσε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

«Όποτε δεν είμαι καλά, σε αυτή τη δουλειά καταφεύγω και αυτό έκανα και τώρα. Έκανα τη δουλειά όπως έχω συμφωνήσει να την κάνω, ευθυγράμμισα το βλέμμα μου στην Ελένη, στην ομάδα μας και όλα καλά. Έτσι ξέρω να ξεπερνάω τα προβλήματά του. Ούτε με δημόσιες τοποθετήσεις και το κεφάλι στη δουλειά. Εγώ δεν επιβεβαιώνω ότι υπήρχε πρόβλημα. Ξεκίνησε μια κουβέντα στην οποία εμπλέκεται το όνομά μου και δεν απάντησα. Δεν πρόκειται ούτε τώρα. Θα συνεχίσω του χρόνου και στην Ελένη!», είπε.

«Είναι επιλογή της Ελένης να κάνει τη συγκεκριμένη εκπομπή με όποιο τίμημα και μένα είναι μία ανάσα, μετά από μία περίοδο που ήμουν στα χαρακώματα, να είμαι σε μία ομάδα που κάνει μία εκπομπή που είναι “το ιερό έδαφος”, εκεί που δεν σφάζεται κανείς. Είναι μία εναλλακτική πρόταση στην τηλεόραση και η Ελένη έχει την πολυτέλεια να υποστεί αυτό το τίμημα», συνέχισε.

«Η Ελένη είναι η εκπομπή. Χαίρομαι που υπάρχει αυτή η τηλεόραση, που την κάνει η Ελένη και που εγώ συμμετέχω σε αυτήν. Υπήρχε εκπομπή που, όταν η Μαίρη Συνατσάκη ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος, έβγαλαν σε βίντεο και ρωτούσαν τους πρώην της πώς νιώθουν για αυτό», πρόσθεσε.

