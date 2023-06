Κοινωνία

Αναστάζια - Τοπαλούδη και Μυρτώ: Οι μητέρες τους ξεσπούν στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

“Βλέπω την φρίκη που βίωσε η Ελένη”, δηλώνει με οργή η Κούλα Αρμουτίδου. Συγκλονίζει η Μαίρη Κοτρώτσου λέγοντας “εγώ τουλάχιστον αγκαλιάζω το παιδί μου, εκείνοι έχουν έναν τάφο”.

Ξεχειλίζει από οργή και αγανάκτηση η μητέρα της Ελένης Τοπαλούδη, με αφορμή τις εξελίξεις στην υπόθεση της Αναστάζια στην Κω, αλλά και τις ποινές στους ενόχους για βιασμό και δολοφονία.

Μετά την οργισμένη παρέμβαση της στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 την Τρίτη, η Κούλα Αρμουτίδου μίλησε την Τετάρτη στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», για την άτυχη Αναστάζια και τον παραλληλισμό με την υπόθεση της κόρης της, Ελένης Τοπαλούδη, της νεαρής φοιτήτριας που είχε πέσει θύμα βιασμού και άγριας δολοφονίας, το Νοέμβριο του 2018 στη Ρόδο.

«Καρέ - καρέ βλέπω τη φρίκη που βίωσε η Ελένη», είπε στον Γιώργο Παπαδάκη και στην Μαρία Αναστασοπούλου η κ. Αρμουτίδου, εκφράζοντας την αγανάκτηση της για το γεγονός πως παρά τις δηλώσεις, τις προθέσεις και τις δεσμεύσεις πολιτικών, δεν υπάρχει αυστηροποίηση των ποινών για δολοφόνους και βιαστές.

Ασκώντας δριμεία κριτική στο πολιτικό σύστημα της χώρας, είπε, μεταξύ άλλων, «Έχουμε νόμους ντροπής και εμπαιγμού. Με ρωτάνε εμένα που έχασα το παιδί μου, τα όνειρα μου, την ελπίδα μου, που είμαι συνεχώς μέσα στον πόνο και το δάκρυ; Το δικό μου τον θάνατο θα τον πληρώσουν ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, ο Κουτσούμπας και ο Βελόπουλος, θα πληρώσουν για τη δολοφονία του δικού μου του παιδιού; Που λένε παχιά λόγια».

«Ντρέπομαι που γεννήθηκα στην Ελλάδα που έχουμε αυτό το πολιτικό σύστημα. Κοιτάνε πως θα υφαρπάξουν την ψήφο και τάζουν. Σε εμένα γιατί δεν τάζει κανείς κάτι; Να μου δώσουν τα λεφτά για τα δικαστήρια, την κηδεία και τα μνημόσυνα του παιδιού μου», είπε η μητέρα της Ελένης Τοπαλούδη.

Αναφερόμενη στην οικογένειας της, δήλωσε ότι δεν υπάρχει κρατική μέριμνα ούτε για τον δικό της «θάνατο», λέγοντας «κ. Μητσοτάκη, κ. Γεραπετρίτη, κ. Τσίπρα, εσείς έχετε ζωντανά τα παιδιά σας, τα αγκαλιάζετε, τα συμβουλεύετε, τα στέλνετε στα καλύτερα σχολεία. Εγώ έχασα σε μια νύχτα το παιδί μου με βασανισμό και εγώ νιώθω ότι δεν έγινε κάτι. Εμένα που με θανατώσανε, θα πληρώσει κανείς; Θα πληρώσει κανείς για τον θάνατο του πατέρα. Για το παιδί μου που 17 χρονών είναι κλεισμένο σε ένα δωμάτιο».

«Ερχόμαστε στις δικαστικές αίθουσες που πάλι σκοτώνουν το παιδί μας. Κάνουν ψυχρά τη δουλειά τους όπως έχουν μάθει. Ντρέπομαι σε αυτή τη χώρα. Αν φορούν παντελόνια και είναι Έλληνες να ευαισθητοποιηθούν και να αυστηροποιήσουν τις ποινές εδώ και τώρα», κατέληξε.

Από την πλευρά της, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η Μαίρη Κοτρώτσου, μητέρα της Μυρτούς, με αφορμή την υπόθεση της Αναστάζια στην Κω, είπε, μεταξύ άλλων:

«Στεναχωριέμαι γιατί ήθελα να πιστεύω ότι η περίπτωση της Μυρτούς δεν θα επαναληφθεί σε αυτό το βαθμό. Αυτό με στενοχωρεί πάρα πολύ και με γυρίζει πολύ πίσω. Με γυρίζει στις μέρες που… υπάρχουν, αλλά θα ήθελα να τις καταχωνιάσω όσο γίνεται στο πίσω μέρος του εγκεφάλου.

Η αλήθεια είναι η περίπτωση της κοπέλας, πριν ακούσω κάποια στοιχεία, μου θύμισε πολύ τη Μυρτώ. Παρότι η Μυρτώ ήταν εντελώς σε έναν άλλο κόσμο. Ούτε είδε ούτε μίλησε ούτε σκέφτηκε… δέχτηκε μία επίθεση από πίσω. Η κοπέλα για τον Α ή Ββ λόγο, δεν θα τον κρίνουμε κιόλας, τους μίλησε, κοντοστάθηκε και αυτό είναι το πολύ επικίνδυνο.

Μπορώ και αντέχω να παρακολουθώ τις εξελίξεις στην υπόθεση της Κω, επειδή έχω τη δύναμη να κοιτάω κάθε μέρα τη Μυρτώ, έτσι όπως είναι. Πιστέψτε με, δεν είναι το ίδιο, δεν μπορεί να είναι το ίδιο. Γιατί έχω στο μυαλό μου την εικόνα της Μυρτούς έτσι όπως τη βρήκα. Μία οθόνη τηλεόρασης δεν μπορεί να δείξει. Η μητέρα της κοπέλας ξέρει πώς ήταν. Εσείς, εγώ, όλοι μας, δεν την έχουμε δει. Εγώ όμως έχω δει τη Μυρτώ ακριβώς γιατί ήταν το παιδί μου, έχω φωτογραφία της Μυρτούς από το νοσοκομείο από εκείνη τη στιγμή που υποτίθεται ότι ήταν σε καλύτερη κατάσταση.

Απλά μου ξυπνάνε μνήμες και άσχημες μνήμες και συνάμα δεν σας το κρύβω, ευχαριστώ τον Θεό και λέω ότι ο Θεός την έσωσε. Θα ήταν μαζί με αυτές τις κοπέλες. Είναι η μοναδική που έχει επιζήσει από τόσο άγρια επίθεση, γιατί ακόμα και οι γιατροί ξεγραμμένη την είχαν.

Θυμώνω, δεν σας το κρύβω, όταν βλέπω τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί φώναζα, το φωνάζω, οι νόμοι σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να γίνουν πολύ αυστηρότεροι. Δηλαδή δεν μπορεί να έχουμε τόσο αυστηρούς νόμους στην κακοποίηση ζώων και να μην την έχουμε στην κακοποίηση ανθρώπων. Είμαι φιλόζωη, έχω ζώα στο σπίτι μου, τα αγαπάω αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν βάζω τον άνθρωπο παραπάνω.

Όπως είπα και για τους γονείς της Τοπαλούδη, δεν μπορώ να μιλήσω γιατί εγώ το παιδί μου το αγκαλιάζω και είναι ζεστό το σώμα του. Εκείνοι θα έχουν να αγκαλιάσουν έναν τάφο. Μπορεί να είναι ωραίος, μπορεί να είναι περιποιημένος, αλλά θα βλέπουν κάθε μέρα έναν τάφο, έναν τάφο που δεν θα τους μιλάει, δεν θα τους χαιρετάει και είναι πολύ πιο σκληρό. Δεν μπορώ να διανοηθώ τη ζωή μου χωρίς τη Μυρτώ. Είμαι σε πολύ καλύτερη θέση, δεν μπορώ να συγκριθώ Γιατί αν βάλω τον εαυτό μου να σκεφτεί τι θα γινόταν αν η Μυρτώ είχε φύγει και οδηγούμαι σε άλλα μονοπάτια, δεν θέλω να το σκέφτομαι πια».

