“Το Πρωινό” - Μητέρα Τοπαλούδη για Αναστάζια: Θα πάρω ένα τουφέκι και θα αρχίσω να διαλύω μυαλά (βίντεο)

Τραγικές μνήμες στην οικογένεια της φοιτήτριας ανακαλεί η υπόθεση της 27χρονης στην Κω. Τι ζητά η Κούλα Αρμουτίδου για τις ποινές στους δράστες.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε η Κούλα Αρμουτίδου, με αφορμή τις εξελίξεις στην εξαφάνιση της 27χρονης Αναστάζια στην Κω, που έχει ομοιότητες με την τραγική κατάληξη της άτυχης φοιτήτριας.

«Έχω γίνει λιώμα αυτές τις μέρες, έχω γίνει… η ψυχή μου είναι κατάμαυρη. Μας ξύνουν τις πληγές μας κάθε τόσο», είπε η μητέρα της Ελένης Τοπαλούδη στον ΑΝΤ1, ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία των δραστών τέτοιων εγκλημάτων και εκφράζοντας παράλληλα την αγανάκτηση της για την ποινική αντιμετώπιση των δραστών.

Αναλυτικά, όσα είπε η μητέρα της Ελένης Τοπαλούδη στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

«Έχω γίνει λιώμα αυτές τις μέρες, έχω γίνει… η ψυχή μου είναι κατάμαυρη. Μας ξύνουν τις πληγές μας κάθε τόσο. Να δολοφονήσουν το παιδί σου, να το βιάσουν, να το ξεγυμνώσουν και να το πετάξουν στις θάλασσες, κι εκεί από πνιγμό να «φύγει»! Όπως ‘κάναν σε αυτό το κοριτσάκι το 27χρονο τώρα, το βιάσανε και πήγαν, το πέταξαν σε μαύρη σακούλα απορριμμάτων, γυμνό το κορμάκι του, σαν σκουπίδι πραγματικό και ‘βάλαν από πάνω και τα χόρτα! Και μετά εγώ θα πιστέψω στους νόμους; Σε ποιους νόμους να πιστέψω; Έχει κανείς δικαίωμα να αφαιρέσει μια ανθρώπινη ζωή;

27 χρόνων κορίτσι σαν τα κρύα τα νερά, να το στραγγαλίσουν, να το σκοτώσουν και να το πετάξουν σαν σκουπίδι μέσα σε σακούλα απορριμμάτων! Δεν ντρεπόμαστε! Παραδειγματική τιμωρία σε τέτοια ειδεχθή εγκλήματα και τα ισόβια να είναι πραγματικά ισόβια! Το λέω από την πρώτη στιγμή, από το ‘18!

Το σύστημα μας δεν είναι τιμωρητικό, τιμωρητικό να είναι, παραδειγματική τιμωρία. Να μπουν και να μη ξαναβγούν! Εγώ αυτό θέλω, γι’ αυτούς τους δολοφόνους αυτό θέλω ως μάνα της Ελένης. Να μπουν και να μην ξαναδούν το φως του ηλίου! Πώς γίνεται ποτέ να μην τιμωρούνται οι βιαστές; Πως γίνεται και να βγαίνουν έξω στην κοινωνία και να κυκλοφορούν! Πως γίνεται οι φονιάδες να ζητούν δεύτερη ευκαιρία; Θα πάρω κανένα τουφέκι καμιά μέρα και θα αρχίσω να διαλύω μυαλά».

