Εξωσωματική: 1 στις 5 γυναίκες είναι πιθανό να μείνει έγκυος με φυσικό τρόπο στο δεύτερο παιδί

Περίπου το 20% των γυναικών που χρειάστηκαν θεραπεία γονιμότητας, όπως η εξωσωματική, για να συλλάβουν το πρώτο τους παιδί, είναι πιθανό να μείνουν έγκυες με φυσικό τρόπο στο μέλλον, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύεται στο περιοδικό «Human Reproduction».

Οι ερευνητές, με επικεφαλής το University College London, ανέλυσαν δεδομένα από 11 μελέτες σε συνολικά πάνω από 5.000 γυναίκες παγκοσμίως την περίοδο 1980-2021 και διαπίστωσαν ότι τουλάχιστον μία στις πέντε γυναίκες συνέλαβε φυσικά αφού είχε αποκτήσει μωρό με θεραπεία γονιμότητας, κυρίως μέσα σε τρία χρόνια. Το ποσοστό αυτό παρέμεινε αμετάβλητο ακόμη και όταν ελήφθησαν υπόψη οι διαφορετικοί τύποι και τα αποτελέσματα της θεραπείας γονιμότητας παράλληλα με τη διάρκεια της παρακολούθησης.

Η εξωσωματική γονιμοποίηση χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1978 και σήμερα περισσότερα από δέκα εκατομμύρια μωρά παγκοσμίως έχουν γεννηθεί με τη χρήση αυτής της θεραπείας, αριθμός που αντιστοιχεί στο 1-6% όλων των μωρών που γεννιούνται ετησίως στον ανεπτυγμένο κόσμο μέχρι το 2020.

Προκειμένου να παρακολουθούνται τα δεδομένα με μεγαλύτερη ακρίβεια και να αναλύονται οι παράγοντες που καθιστούν πιο πιθανή την εγκυμοσύνη με φυσικό τρόπο μετά την απόκτηση μωρού με θεραπεία γονιμότητας, οι ερευνητές ζητούν τη δημιουργία συνδεδεμένων εθνικών συνόλων δεδομένων.

