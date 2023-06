Κοινωνία

Δυτική Αττική: “Τεχνικοί” είχαν ρημάξει σπίτια

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό δραστών που έκλεβαν σπίτια προσποιούμενοι τους τεχνικούς. 11 συλλήψεις.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Αμαρουσίου και της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής σε διάφορες περιοχές της Δυτικής Αττικής για τον εντοπισμό δραστών που διέπρατταν κλοπές από σπίτια, κυρίως ηλικιωμένων ατόμων, προσποιούμενοι τους τεχνικούς εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας ή τεχνικούς ασανσέρ.

11 συλλήψεις στην επιχείρηση της ΕΛΑΣ

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, έως αυτή την ώρα, έχουν συλληφθεί 11 άτομα και έχουν εξιχνιαστεί 23 περιπτώσεις, ενώ εκτιμάται ότι η λεία των δραστών από τις κλοπές ανέρχεται σε περίπου 400.000 ευρώ.

Μόλις ολοκληρωθεί η επιχείρηση αναμένεται αναλυτική ενημέρωση από την ΕΛΑΣ.

