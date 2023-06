Πολιτισμός

Μεταναστευτικό - Ταίναρο: Ο ΕΕΣ στο πλευρό των διασωθέντων (εικόνες)

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συνδράμει τους δεκάδες μετανάστες που διασώθηκαν από ιστιοπλοϊκό σκάφος.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός κινητοποιήθηκε άμεσα για την αντιμετώπιση της νέας έκτακτης κατάστασης που προέκυψε την Τετάρτη (21/6) στην Καλαμάτα, όπου μεταφέρθηκαν 64 μετανάστες (45 άντρες, 6 γυναίκες και 13 παιδιά) οι οποίοι διασώθηκαν από ιστιοπλοϊκό.

Το προσωπικό και οι εθελοντές του Τομέα Υγείας του Περιφερειακού Τμήματος Καλαμάτας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προσέφεραν Πρώτες Βοήθειες και είδη πρώτης ανάγκης στους ταλαιπωρημένους συνανθρώπους μας, παρέχοντας τους παράλληλα τα απαραίτητα φάρμακα και υγειονομικό υλικό αλλά και οποιαδήποτε άλλη βοήθεια, ενώ βοήθησαν να επικοινωνήσουν όλοι με τους συγγενείς τους.

Συγκεκριμένα, ο Ε.Ε.Σ. προσφέρει:

Πρώτες Βοήθειες

Κάλυψη αναγκών υγείας με αγορά φαρμάκων και ειδών προσωπικής υγιεινής

Δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά

Επικοινωνία με τις οικογένειες τους μέσω του δικτύου RFL

Οδηγίες υγιεινής σε παιδιά και ενήλικες

Διανομή φαγητού

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασίας με τις Αρχές, θα παραμείνει στο πλευρό των μεταναστών έως ότου αυτό κριθεί αναγκαίο.

