Εκλογές - Τσίπρας στον ΑΝΤ1: Θα είμαι “παρών” και από Δευτέρα, με όποιο αποτέλεσμα (βίντεο)

Τι είπε για τις ψήφους στα μικρότερα κόμματα. Πως επιτέθηκε στον Μητσοτάκη για τις εξαγγελίες της ΝΔ, την Θράκη και το ναυάγιο στην Πύλο. Γιατί “κάρφωσε” τον Ανδρουλάκη.

Καλεσμένος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου ήταν την Παρασκευή ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας.

«Ο χρόνος ήταν πάρα πολύ σύντομος για να κάνουμε αναλύσεις σε βάθος., επιχειρήσαμε να αποκωδικοποιήσουμε το μήνυμα της κάλπης στις 21 Μαΐου και να κάνουμε ότι μπορούμε στον σύντομο χρόνο μέχρι τις επόμενες κάλπες», είπε ο Αλέξης Τσίπρας, συμπληρώνοντας πως «επιχειρήσαμε μια προσπάθεια ανανέωσης του πολιτικού προσωπικού, κυρίως όμως, όσο μπορούμε, να εστιαστεί ο πολιτικός διάλογος στο πρόγραμμα για το σήμερα και για το αύριο και κυρίως στο τι προτείνουμε, ποιο είναι το όραμα μας για την επόμενη τετραετία».

Σημείωσε ότι «σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση ψηφίζουμε με άλλο εκλογικό σύστημα, δεν είναι ο δεύτερος γύρος των εκλογών. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε. Το νέο εκλογικό σύστημα βάζει σκληρά διλλήματα στους πολίτες που δεν έβαζε η απλή αναλογική».

Απαντώντας σε ερώτημα του Νίκου Χατζηνικολάου για την απλή αναλογική, ανέφερε «Τι πιστεύετε ότι το 2016 είχα σχέδιο να βάλω παγίδα στον Μητσοτάκη; Ήταν ένα όραμα η απλή αναλογική και για μένα ήταν ένα όραμα για το πώς μπορεί να αλλάξει το πολιτικό σύστημα, να γίνει λιγότερο τοξικό».

Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ

«Δεν έγινε συνεργασία πριν τις εκλογές, γιατί κάποιοι δεν ήθελαν. Εμείς δίναμε το χέρι και το ΠΑΣΟΚ κοίταζε πως θα κόψει το δικό μας χέρι. Δεν ήταν δηλαδή διμέτωπος αγώνας κατά της ΝΔ, ήταν μονομέτωπος. Όταν έλεγε ότι θα συνεργαστώ με οποίον έρθει πρώτος, άφηνε ανοιχτή την πόρτα στην ΝΔ και έκλεινε την πόρτα στον ΣΥΡΙΖΑ και αυτό οδήγησε στον πολυκερματισμό της ψήφου στην προοδευτικής παράταξής», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας.

Υποστήριξε ακόμη ότι «Η απλή αναλογική υπέστη μια ιστορική ήττα, όχι με δική μας ευθύνη. Θα κάνουμε δεκαετίες να μιλήσουμε για άλλο εκλογικό σύστημα. Την Κυριακή θα ψηφίσουμε με ενισχυμένη αναλογική, το πρώτο κόμμα θα πάρει μπόνους έως 50 έδρες. Ο κόσμος έρχεται αντιμέτωπος με διλήμματα για το ποιο πρόγραμμα εξουσίας πρέπει να επιλέξει και έχει δύο σχέδια, δύο προγράμματα για να διαλέξει (ενν: της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ)».

Στρέφοντας τα βέλη του στην ΝΔ είπε ότι τα στελέχη της «δείχνουν αλαζονική συμπεριφορά που δείχνει ότι την επόμενη ημέρα θέλουν να είναι μια ανεξέλεγκτη κυβέρνηση. Όταν έχουμε μια δημοκρατία και ένα πολιτικό σύστημα, όπου ο έλεγχος της κυβέρνησης δεν γίνεται από μια ισχυρή δύναμη, όταν έχουμε τον κατακερματισμό της προοδευτικής ψήφου, έχει σημασία και ποιος θα είναι ο συσχετισμός δυνάμεων της αντιπολίτευσης της Κυριακής. Εάν τα αποτελέσματα είναι ίδια με αυτά του Μαΐου, αποδυναμώνεται η ισχύς παρέμβασής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πρέπει την επόμενη ημέρα να έχουμε έναν ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ, αντίπαλον δέος στην ισχυρή κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη»

Σχετικά με τους στόχους που έχει θέσει για την Κυριακή, ο Αλέξης Τσίπρας είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου «Προσδοκώ μέχρι να κλείσει η κάλπη και αγωνιζόμαστε για την ανατροπή του πολιτικού συσχετισμού και για το καλύτερο αποτέλεσμα. Όποια προοπτική ενίσχυσης του ΣΥΡΙΖΑ ως μια δύναμη που θα βρίσκεται δίπλα στον πολίτη και θα αγωνίζεται για τα κοινωνικά δικαιώματα είναι η επιδίωξη μας».

Ως προς την στάση του, σε περίπτωση ακόμη ενός άσχημου εκλογικού αποτελέσματος στις 25 Ιουνίου, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που έχει εσωτερικές διαδικασίες. Έχω ξεκαθαρίσει ότι θα είμαι παρών, δεν φυγομαχώ. Παρά το αποτέλεσμα, σηκώθηκα και συνέχισα να δίνω την μάχη, το ίδιο θα πράξω και την επόμενη ημέρα. Θα καταθέσω τις απόψεις και το σχέδιο μου για το πώς ο ΣΥΡΙΖΑ θα έρθει να διεκδικήσει την διακυβέρνηση του τόπου. Το ποιες θα είναι οι αλλαγές στον ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη ημέρα, θα το αποφασίσουμε συλλογικά».

Προσέθεσε ότι «είμαι πολιτικό ον που έχει μάθει να δίνει μάχες και να μην φυγομαχεί. Το 2015 κάποιοι έλεγαν ότι θα φύγω με ελικόπτερο από την χώρα, όμως εγώ έμεινα και δώσαμε την μάχη για την χώρα».

Για την Θράκη και τους μουσουλμάνους βουλευτές

Δεχόμενος σειρά ερωτημάτων για το ζήτημα της Θράκης και των μειονοτικών βουλευτών, ο Αλέξης Τσίπρας είπε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου πως «είναι δυσάρεστο ότι μιλάμε για την Θράκη την Παρασκευή πριν από τις εκλογές. Η θρακοποίηση της πολιτικής ζωής ήταν μία ανεύθυνη επιλογή του κ. Μητσοτάκη, να εμπλέξει την ΕΥΠ και να αναδείξει ως κυρίαρχο θέμα της προεκλογικής περιόδου το θέμα της Θράκης. Ξέρετε πόσες καταγγελίες έχουν έρθει στα χέρια μου όσα χρόνια ήμουν Πρωθυπουργός; Ξέρετε τα ποσοστά που πήρε το κόμμα της κ. Μπακογιάννη στην μειονότητα; Είπε κανείς ότι είχε κάνει συμφωνία με τον Ερντογάν;».

Προσέθεσε ότι «δεν ανησυχώ, διότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι άνθρωποι που προέρχονται μέσα από αγώνες της Αριστεράς και ουδέποτε είχαν σχέσεις με το τουρκικό προξενείο. Σαράντα χρόνια τώρα το τουρκικό προξενείο δεν ακολουθεί πολιτική να διεισδύσει στην μουσουλμανική μειονότητα. Όλα ξεκίνησαν γιατί ο κ. Κατραντζή έκανε δηλώσεις και επειδή ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να ανεχθεί ένα σημείο του χάρτη που να μην είναι μπλε. Έστειλε την αδελφή του να πει στην μειονότητα ότι θα περάσει δύσκολα τα επόμενα τέσσερα χρόνια αν δεν ψηφίσει υποψήφιους της ΝΔ. Είναι ότι χειρότερο έχω δει τα τελευταία χρόνια».

«Οι δυο βουλευτές μου είπαν ότι «αυτές είναι ΚΥΠατζίδικες πρακτικές». Οποιαδήποτε δήλωση γινόταν από τους βουλευτές μας τις ημέρες εκείνες, θα ήταν σαν να τους ζητούσε κάποιος υπεύθυνη δήλωση ότι είναι Έλληνες. Ο προηγούμενος που το ζήτησε ήταν ο κ. Μιχαλολιάκος και τότε όλοι ομοθύμως στράφηκαν εναντίον του και υπέστη πρόστιμο ως βουλευτής ο κ. Μιχαλολιάκος και μείωση του μισθού του. Ο δεύτερος που το ζήτησε είναι ο κ. Μητσοτάκης», είπε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Στρέφοντας τα βέλη του προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά, συνέχισε λέγοντας ότι «είναι μνημείο ανευθυνότητας, το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας. Αν ο κ. Μητσοτάκης πάει στον Ερντογάν και ανοίξει το ζήτημα, είναι σαν να κάνει διμερές ζήτημα το θέμα της μειονότητας. Αυτό είναι εσωτερικό θέμα και ο τρόπος να το αντιμετωπίσεις, είναι να αισθάνεται η μειονότητα ότι έχει ισοπολιτεία και ίσα δικαιώματα με όλους τους άλλους πολίτες».

Για το ναυάγιο στην Πύλο

Ερωτηθείς για το ναυάγιο στην Πύλο και για το ένα υπάρχουν ευθύνες και της ελληνικήςε πλευράς, ο Αλέξης Τσίπρας είπε «βλέπουμε και εδώ αλαζονεία και έπαρση και καθεστωτική αντίληψη της κυβέρνησης. Ήταν υπαρξιακή μου υποχρέωση να θέσω ερωτήματα για τους ανθρώπους σε αυτό το σκάφος. Ο Μπαράκ Ομπάμα είπε ότι είναι αδιανόητο πως 700 άνθρωποι χάθηκαν στην θάλασσα και όλοι γνωρίζουμε ότι δεν είναι αλήθεια ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι για αυτό».

Συμπλήρωσε ότι «Είναι προφανές ότι πρέπει να υπήρξαν λάθη από την ελληνική πλευρά, όταν έχεις σκάφη δικά σου εκεί και χάνονται εκατοντάδες ζωές. Είναι διεθνής νομική υποχρέωση της χώρας να παρέμβει, όταν υπάρχει πλοίο υπέρφορτο που κινδυνεύει να βυθιστεί. Το ίδιο λέει και η διεθνής κοινότητα. Εγώ είμαι προσεκτικός, δεν είμαι εμπειρογνώμονας. Έθεσα ερωτήματα και είδα μια σειρά από αντιφάσεις. Δεν θέλω να κάνω καμία παραπάνω κρίση. Θέλω να πω ότι η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά στα επίδικα των αποφάσεων της για την μεταναστευτική της πολιτική. Δεν μπορείς να λύσεις ένα τεράστιο πρόβλημα, όταν η ανθρώπινή απελπισία βρίσκει πάντοτε τρόπους διαφυγής, όταν υψώνεις φράχτες».

«Ο φράχτης είναι ένα εργαλείο, δεν είναι εθνικό σύμβολο και δεν θα λύσει ένα πρόβλημα που μας υπερβαίνει όπως το προσφυγικό – μεταναστευτικό. Το ναυάγιο της Πύλου είναι η ντροπή της Ευρώπης, διότι αυτά θα έχεις όταν δεν υπάρχουν δίοδοι για τους απελπισμένους ανθρώπους. Χρειάζεται νέα πολιτική και νέα συνθήκη για το άσυλο, που θα μοιράζει τα βάρη στις χώρες της ΕΕ. Στο δίλημμα ανθρωπιά ή βαρβαρότητα, εμείς λέμε ανθρωπιά, μαζί με φύλαξη των συνόρων», είπε ο κ. Τσίπρας.

Για τα ελληνοτουρκικά

Για τα ελληνοτουρκικά και ενόψει της συνάντησης του επομένου Πρωθυπουργού της Ελλάδας με τον Πρόεδρο της Τουρκίας στο πλαίσιο της συνόδου του ΝΑΤΟ, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε «Όταν δεν συζητάμε, δεν μπορούμε να έχουμε ελπίδα να καλυτερεύσουμε τις σχέσεις μας ούτε καν να βρούμε που διαφωνούμε. Θα συζητάμε, θα θέτουμε τις κόκκινες γραμμές μας. Η νέα εποχή που ξεκινά, ο διεθνής παράγοντας θα έχει πολύ καλύτερη στάση απέναντι στον Τουρκία, άρα η Ελλάδα πρέπει να βάλει δύο κόκκινες γραμμές: την εδαφική ακεραιότητα και το δικαίωμα να την υπερασπίζεται η Ελλάδα αυτήν την ακεραιότητα, δηλαδή η δυνατότητα να έχει στρατιωτικές δυνάμεις στα νησιά.»

«Ο Μητσοτάκης ακολουθεί ακραία δεξιά πολιτική»

«Ο κ. Μητσοτάκης πάει προς μια κατεύθυνση και δίνει την εντύπωση πως πηγαίνει προς μια άλλη. Έχει μια ακραία δεξιά πολιτική ο κ. Μητσοτάκης σε μια σειρά από θέματα, όμως κατάφερε να δείχνει ότι είναι ένας κεντρώος πολιτικός σε πιο φιλελεύθερα ζητήματα», είπε ο Αλέξης Τσίπρας.

Επεσήμανε ότι «ο κ. Μητσοτάκης έκανε πιο τοξική αντιπολίτευση από εμένα,. Με χαρακτήριζε προδότη και ότι πούλησα τις συντάξεις για την συμφωνία των Πρεσπών. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε προγραμματική αντιπολίτευση, αλλά υπήρξαν και παραφωνίες».

«Όσα έχει εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης είναι στον αέρα, διότι δεν τα κατέθεσε στο Μεσοπρόθεσμος Πρόγραμμα που κατέθεσε πριν από δυο μήνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν μπορεί να το επικαιροποιήσει, να βγει να το δηλώσει ο ίδιος. Την Κυριακή έχουμε εκλογές και μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Το πραγματικό πρόγραμμα της ΝΔ είναι αυτό που έχει δώσει στους θεσμούς και σε αυτό δεν υπάρχουν τα μέτρα που έχει υποσχεθεί προεκλογικά: Προβλέπει μείωση κρατικών δαπανών δηλαδή δεν θα έχουμε υλικά για τα νοσοκομεία, μείωση δαπανών για τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, προβλέπει ότι ο μέσος μισθός θα αυξηθεί 12% και δηλαδή 1% σε πραγματικούς όρους λαμβάνοντας υπόψη και τον πληθωρισμό, ενώ υπόσχεται αύξηση 25%. Το πρόγραμμα της ΝΔ προβλέπει πολλά πράγματα που δεν έχει σκοπό να υλοποιήσει, γιατί άλλα έχει πει στην ΕΕ και δεν λέει το πρόγραμμα της, ενώ δεν λέει άλλα πράγματα που όμως θα κάνει, τα οποία μαρτύρησε ο κ. Πνευματικός για την υγεία και ότι θα έχουμε επιλογή ασθενών λόγω κόστους στα νοσοκομεία».

«Αυτή είναι από τις κορυφαίες διαφορές που έχουμε με την ΝΔ,. Εμείς δεν υπολογίζουμε κόστη και ζημιές, υπολογίζουμε την ανθρώπινη ζωή», κατέληξε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

