Αθλητικά

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωφών - Μπάσκετ γυναικών: χάλκινο μετάλλιο στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σπουδαία διάκριση για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, που ανέβηκε στο βάθρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

-

Ανώτερες στον «μικρό» τελικό από την Ιταλία, οι παίκτριες της Φρόσως Δρακάκη, επικράτησαν με 53-45 και κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωφών που φιλοξενείται στο Ηράκλειο.

Παρά τη μεγάλη απογοήτευσή τους για την απώλεια της πρόκρισης στον τελικό για μόλις έναν πόντο (55-54) στον ημιτελικό με την Ουκρανία την περασμένη Τετάρτη (21/6), οι Ελληνίδες διεθνείς έπαιξαν με καρδιά και ψυχή σήμερα (23/6) στην καταληκτική τους μάχη και είπαν «όχι» σε κάθε προσπάθεια της Ιταλίας να πάρει προβάδισμα στην 4η περίοδο.

Αυτό είναι το τρίτο χάλκινο μετάλλιο της εθνικής γυναικών σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωφών (2002, 2007 και 2023). Το 2019 η εθνική γυναικών είχε στεφθεί Παγκόσμια Πρωταθλήτρια, ενώ μετρά και δύο τέταρτες θέσεις (2011 και 2015) στη διοργάνωση. Το 2017 η εθνική γυναικών κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών, ενώ το 2016 αναδείχτηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Πρώτη σκόρερ της εθνικής στον «μικρό» τελικό αναδείχτηκε η Στεφανία Πατέρα με 16 πόντους και 8 ριμπάουντ. Η Χρυσάνθη Χαϊνά ήταν επίσης διψήφια με 10 πόντους.

Η 4η στον κόσμο Ιταλία είχε σε μεγάλη μέρα τις Κάρολα Τζικάρντι 17 πόντους με 4/10 τρίποντα, ενώ 11 πόντους πρόσθεσε η Σιμόνα Σορεντίνο.

Με 0-5 προηγήθηκε η εθνική, από πόντους των Χαϊνά και Πατέρα, με τις Ιταλίδες ν’ απαντούν με σερί 6-0 για το 6-5. Το τρίποντο της Πετρούλας Τόγκα επέτρεψε στις παίκτριες της Δρακάκη να ανακτήσουν το προβάδισμα (6-8). Οι Τζικάρντι και Σαουταριέλο διαμόρφωσαν το 10-8 υπέρ των Ιταλίδων, με τη Στεφανία Πατέρα να ευστοχεί με λέι απ, για το 10-10 της 1ης περιόδου.

Η εθνική ήταν ανώτερη από την αντίπαλό της στη 2η περίοδο, διάστημα στο οποίο έκανε επιμέρους σκορ 9-14. Αν και οι παίκτριες της Σάρα Μπράιντα προηγήθηκαν με 14-11 με τρίποντο της Κάρολα Τζικάρντι, η Πετρούλα Τόγκα πέτυχε διαδοχικούς πόντους, ενώ σε τρίποντο ευστόχησε η Ευαγγελία Σαρακατσάνη, για το 14-17 υπέρ της εθνικής. Οι Ιταλίδες ισοφάρισαν σε 17-17 και 19-19, αλλά ακολούθησε το τρίποντο της Αλεξάνδρας Κοτσιάφτη και 2/2 βολές της Χρυσάνθης Χαϊνά για το 19-24, στο ημίχρονο.

Οι Ιταλίδες τα έδωσαν όλα στην 3η περίοδο για να αμβλύνουν την ψαλίδα της διαφοράς. Με τη Σιμόνα Σορεντίνο «αιχμή του δόρατος» προσπάθησαν να τρυπήσουν τη «γαλανόλευκη» άμυνα. Αν και η Ιταλία υπερείχε στα ριμπάουντ, η εθνική επέδειξε πολυφωνία στην επίθεση και διατήρησε την πρωτοπορία, 31-35, στο 30ό λεπτό.

Στην 4η περίοδο, οι Σορεντίνο και Τζικάρντι έφεραν την Ιταλία στο +3, 38-35. Όμως, τα κορίτσια της Φρόσως Δρακάκη απάντησαν με σερί 9-0! Συγκεκριμένα, η Λαμπρινή Αγαγιώτου ευστόχησε σε ένα μεγάλο τρίποντο φέρνοντας το ματς στα ίσα, 38-38. Με 2/2 βολές τις Σαρακατσάνη και λέι απ της Πατέρα, η εθνική προσπέρασε ξέφυγε με +4, 38-42, τέσσερα λεπτά πριν από τη λήξη του «μικρού» τελικού, για να διαμορφώσει το 38-44 η Αλεξάνδρα Κοτσιάφτη από τη γραμμή του φάουλ. Η Σιμόνα Κάσιο ευστόχησε για το 40-44, αλλά οι Ελληνίδες είχαν βάλει... πλώρη για το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα! Η Στεφανία Πατέρα οδηγούσε εκ τους ασφαλούς την εθνική (40-48) και πλέον απέμεναν λιγότερα από 2 λεπτά. Το 42-48 από τη Σορεντίνο δεν... πτόησε τις Ελληνίδες διεθνείς. Οι Κοτσιάφτη, Πατέρα και Αγαγιώτη «υπέγραψαν» το 42-53. Το εύστοχο τρίποντο της Κάρολα Τζικάρντι (45-53) αποδείχτηκε ανώδυνο, αφού η εθνική γυναικών... ήταν ήδη στο βάθρο της απονομής!

Τα δεκάλεπτα: 10-10, 19-24, 31-35, 45-53

Ιταλία (Σάρα Μπράιντα): (Ελεύθερες βολές 11/24, 2ποντα 11/34, 3ποντα 4/23, Ριμπάουντ 46, Ασίστ 14, Κλεψίματα 6, Λάθη 19, Μπλοκ 3, Φάουλ 26) Βαλεντίνα Τοντεσκίνι 1, Νοέμι Βιάνα 2, Κάρολα Τζικάρντι 17 (4/10), Τζούλια Σαουταριέλο 4, Σιμόνα Κάσιο 8, Βιόλα Στραζάρι 2, Σιμόνα Σορεντίνο 11

Ελλάδα (Φρόσω Δρακάκη): (Ελεύθερες βολές 15/31, 2ποντα 13/36, 3ποντα 4/23, Ριμπάουντ 30, Ασίστ 15, Κλεψίματα 7, Λάθη 11, Μπλοκ 0, Φάουλ 19): Αλεξάνδρα Κοτσιάφτη 8 (0/1), Στεφανία Πατέρα 16 (1/6), Χρυσάνθη Χαϊνά 10 (0/4), Πετρούλα Τόγκα 9 (2/3), Λαμπρινή Αγαγιώτου 4 (0/3), Ευαγγελία Σαρακατσάνη 6 (1/2), Κωνσταντίνα Μπαλκόγλου

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Παναγιώτης Μελάς

Κύπρος: της έδωσαν 6 μήνες ζωής λόγω καρκίνου από... λάθος

Γεώργιος Βασιλάκης: τρισάγιο για τον αστυνομικό που σκοτώθηκε από παγιδευμένο φάκελο (εικόνες)