Πάτρα: Συνοδός ασθενή έδειρε νοσηλεύτρια

Άνω - κάτω έγινε νοσοκομείο της Πάτρας, όταν "νταής" συνοδός ασθενή ξυλοκόπησε νοσηλεύτρια κι αποπειράθηκε να χτυπήσει και μία άλλη.

Ένα σοβαρό επεισόδιο με πρωταγωνιστές συνοδό ασθενή και νοσηλεύτριες σημειώθηκε στο νοσοκομείο "Άγιος Ανδρέας", στην Πάτρα.

Σύμφωνα με την καταγγελία του το σωματείου του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, συνοδός ασθενούς χτύπησε νοσηλεύτρια κι αποπειράθηκε κατά άλλου συναδέλφου της.

Στη δημοσιοποίηση μιας σοκαριστικής καταγγελίας προχώρησε ο συνδικαλιστής του νοσοκομείου «Ο Άγιος Ανδρέας» Κώστας Πετρόπουλος, σύμφωνα με τον οποίο νοσηλεύτρια χτυπήθηκε άσχημα από συνοδό ασθενούς, με αποτέλεσμα να διακομισθεί στο Νοσοκομείο του Ρίου με κατάγματα και κακώσεις.

Όπως αναφέρει το tempo24 ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ Γιάννης Καρβέλης, ζήτησε από τη διοίκηση του νοσοκομείου να επιληφθεί του θέματος, ενώ υποβλήθηκε μήνυση κι αναζητείται ο δράστης από την ΕΛΑΣ.

Η ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων

«Ακόμη ένα συμβάν επίθεσης συνοδού σε συνάδελφο-εργαζόμενης στην Παθολογική.

Κάνουμε γνωστό σε όλους τους Συναδέλφους ότι χθες βράδυ είχαμε ακόμη ένα περιστατικό βιαιοπραγίας εναντίον συναδέλφισσας κατά την νυκτερινή της βάρδια στην Παθολογική Κλινική.

Μια επίθεση, όχι μόνον φραστική, αλλά και με κτυπήματα που ανάγκασαν την συναδέλφισσα μετά τις πρώτες βοήθειες που της προσφέρθηκαν στο νοσοκομείο μας να διακομιστεί στο εφημερεύων πανεπιστημιακό νοσοκομείο.

Καταγγέλλουμε αυτήν την απαράδεκτη και προκλητικότατη επίθεση και απαιτούμε από τη Διοίκηση την κίνηση των διαδικασιών για την αυτόνομη δίωξη του δράστη και βεβαίως όλα τα προβλεπόμενα σχετικά.

Παρακάτω σας κοινοποιούμε ανάρτηση στο fb, αλλού συναδέλφου που ήταν παρών στην προαναφερόμενη καταδικαστέα επίθεση.

"Ντροπή και αίσχος! Πάμε να βγάλουμε το μεροκάματο μας. Είμαστε όλοι συμβασιούχοι με ένα πόδι μέσα και το άλλο έξω. Όλοι δίνουμε το καλύτερο για να κρατηθεί αυτό το σύστημα που λέγετε Ε.Σ.Υ. Και κανένας πλέον δεν μας σέβεται.

Νύχτα, βάρδια απόψε, συγγενής ασθενούς επιτέθηκε σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. Πετώντας καρέκλες και χτυπώντας νοσηλεύτρια με μπουνιές στο τοίχο. Μετά βγήκε στο διάδρομο άρπαξε μια πυροσβεστήρα εκεί ήμουν εγώ και παραλίγο να με χτυπήσει στο κεφάλι. Ένας κύριος τον σταμάτησε και του πήρε την πυροσβεστήρα. Στην νοσηλεύτρια δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και μετά στο Ρίο που εφημέρευε. Αυτή την στιγμή η νοσηλεύτρια βρίσκεται με κατάγματα και κακώσεις πλέον δεν ξέρω τι έχει πάθει ο κόσμος. Η ασθενής τους είναι καλά, η νοσηλεύτρια γιατί; Έκανε μόνο την δουλειά της όπως όλοι μας!"».

