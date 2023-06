Τεχνολογία - Επιστήμη

Τιτανικός - υποβρύχιο: Έρευνα για το δυστύχημα στον Ατλαντικό

Οι έρευνες αυτού του είδους διαρκούν συνήθως από 18 ως 24 μήνες. Τι αναφέρουν οι αρχές του Καναδά.

Οι αρχές του Καναδά άρχισαν χθες, Σάββατο, έρευνα για το δυστύχημα με το Titan, το ιδιωτικό βαθυσκάφος που εξαφανίστηκε κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού στον Βόρειο Ατλαντικό την περασμένη Κυριακή με πέντε επιβαίνοντες.

Το Γραφείο Ασφαλείας των Μεταφορών του Καναδά (BST) "άρχισε έρευνα για την ασφάλεια (...) σχετικά με το θανάσιμο περιστατικό που αφορά το πλοίο Polar Prince", το καναδικό σκάφος επιφανείας του Titan, το οποίο είχε μεταφέρει το βαθυσκάφος για την κατάδυσή του κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού την περασμένη Κυριακή, ανακοίνωσε χθες η πρόεδρος του Γραφείου Κάθι Φοξ.

Οι έρευνες αυτού του είδους διαρκούν συνήθως από 18 ως 24 μήνες, αλλά το BST θα προσπαθήσει να "προχωρήσει πιο γρήγορα διότι γνωρίζουμε ότι όλος ο κόσμος αναζητεί απαντήσεις, κυρίως οι οικογένειες", πρόσθεσε. Ομάδα του BST έφτασε στο Σεντ-Τζονς στη Νέα Γη και "εξετάζει το μέρος στο οποίο σημειώθηκε το περιστατικό και το ναυάγιο, συγκεντρώνει μαρτυρίες αυτοπτών και συλλέγει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία", συμπλήρωσε.

Το BST είναι ο οργανισμός που είναι επιφορτισμένος με τις έρευνες για τα αεροπορικά, σιδηροδρομικά και ναυτικά δυστυχήματα με στόχο την βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών. Δεν αποφαίνεται σχετικά με αστικές ή ποινικές ευθύνες. Δεύτερη ξεχωριστή έρευνα ξεκίνησε η Βασιλική Χωροφυλακή του Καναδά (GRC).

Οι ερευνητές "άρχισαν να εξετάζουν τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο των πέντε ανθρώπων που επέβαιναν στο βαθυσκάφος", ανακοίνωσε χθες ο Κεντ Όσμοντ, αξιωματούχος της GRC στην επαρχία Νέας Γης και Λαμπραντόρ. Η έρευνα αυτή αναμένεται να αποτιμήσει "αν αιτιολογείται ή όχι μια πλήρης έρευνα της GRC", σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι "τέτοιου είδους έρευνα θα διεξαχθεί μόνον αν η εξέτασή μας των συνθηκών δείξει ότι μπορεί να έχει παραβιαστεί η ομοσπονδιακή ή η επαρχιακή νομοθεσία".

Η αμερικανική ακτοφυλακή ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι οι πέντε επιβαίνοντες του Titan, επιστημονικού τουριστικού βαθυσκάφους που είχε εξαφανιστεί την Κυριακή στον Ατλαντικό, έχασαν τη ζωή τους όταν προκλήθηκε η ενδόρρηξη του υποβρυχίου.

